Líbano denunciará a Israel ante el Consejo de Seguridad por el "asesinato deliberado" del cámara Isam Abdulá

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Abdulá perdió la vida y resultaron heridos otros seis periodistas, dos de Reuters, dos de Al Yazira y dos de AFP, en un ataque sobre el que la agencia de noticias británica ha pedido una investigación al respecto sin señalar a Israel directamente como responsable del ataque.

No obstante, la cadena panárabe, las milicias de Hezbolá y sobre todo el primer ministro en funciones de Líbano, Nayib Mikati, sí que han apuntado a Israel como responsable directo del incidente. El portavoz militar del Ejército israelí Richard Hecht se ha limitado a dar sus condolencias por la muerte del cámara y su apoyo a los heridos, y ha indicado que ya hay en marcha una investigación al respecto, informa 'The Times of Israel'.

Así pues, y en un comunicado difundido por la agencia libanesa ANI, el Ministerio de Exteriores de Líbano ha anunciado su intención de presentar la denuncia contra Israel por la "flagrante agresión, un crimen contra la libertad de expresión, el periodismo y los derechos humanos" que constituye el ataque contra los periodistas.

El texto además "responsabiliza a Israel de la actual escalada" en el sur del Líbano, escenario de numerosas escaramuzas esta semana entre Hezbolá e Israel. "Si esta situación no se resuelve, la región podría estallar, amenazando la paz y la seguridad internacionales", concluye la diplomacia libanesa en la nota.