Piden ayuda a la SRE para sacar a mexicana atrapada en la Franja de Gaza

Porfirio Lango, padre de Bárbara Lango, una doctora mexicana que labora en Médicos Sin Fronteras, pidió ayuda a los medios de comunicación para exigirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que envíen ayuda para repatriar a la joven que se encuentra atrapada en la Franja de Gaza.

La canciller Alicia Bárcena, confirmó que la mexicana se encuentra en Medio Oriente, en donde actualmente hay un conflicto entre Israel y Hámas, pues aseguró que ya contactó a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo o United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA).

“He tomado contacto con UNRWA oficina de refugiados de ONU en Gaza para apoyar a Bárbara Lango. Estamos intentando que salga por Egipto pero Israel no autoriza un cordón humanitario ni permite la salida de nadie. Es urgente hacer un llamado a Israel pq aún la guerra tiene reglas”, informó Bárcena en su cuenta de X.

A través de una entrevista para el medio de comunicación mexicano, Radio Fórmula, Porfirio Lango pidió ayuda a la SRE para sacar a su hija de la Franja de Gaza y regresarla a México, pues teme por la vida de la joven que se encuentra en el centro del conflicto en donde los bombardeos no paran.

El también médico y padre, hizo un llamado a la comunidad internacional y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que la anestesióloga de Médicos Sin Fronteras regrese sana y salva a su país, asegurando que desde el 11 de octubre ella contactó a la Embajada de México en Egipto pasa solicitar el paso a través de la frontera.

Así mismo, el 13 de octubre, solicitaron un oficio a la Embajada de México es Tel Aviv, para que el ministro de Relaciones Exteriores de Israel les permitiera la evacuación desde la frontera de Razá a la mexicana y a su esposo, al parecer de nacionalidad israelí, sin embargo, no han obtenido respuesta de las autoridades.