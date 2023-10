Comunidad judía en Chile: Denuncian que joven de 21 años fue secuestrada por Hamás

La Comunidad Judía de Chile denunció a través de sus redes sociales la desaparición de la joven de 21 años, Mia Schem, Además, aseguraron que la muchacha fue “secuestrada por Hamás”.

Con respecto a la pérdida de rastro de la joven de origen chileno, la comunidad escribió en su cuenta de X (antes Twitter) que “Mia Schem, nieta de chileno, 21 años. Fue secuestrada por Hamás desde el festival Supernova, el cual se realizaba en las afueras del Kibutz Reim, en las cercanías de la frontera con la Franja de Gaza”.

Otra chilena

Por su parte, el Canciller chileno, Alberto van Klaveren, se refirió desde China al caso de Loren Garcovich, chilena de 47 años que habría sido secuestrada por Hamás en medio del conflicto entre dicha organización e Israel.

Según el ministro “hemos estado preocupados de la situación de personas presuntamente secuestradas, está obviamente el caso de Loren Garcovich”.

“Yo me puse en contacto apenas supe de la noticia con el padre de Loren. Él presume que ella ha sido secuestrada, no tenemos ningún motivo para dudar de su palabra, pero, por cierto, el hecho mismo del secuestro no está confirmado, como no lo está en una gran cantidad de casos”, agregó

🚨#ÚLTIMAHORA | La agrupación terrorista #Hamas publica video de secuestrada Mia Shem, nieta de ciudadano chileno. "Sáquenme pronto de aquí, por favor", dijo la joven.pic.twitter.com/MWNbPAnOmq — EL TABASQUEÑO (@eltabasquenomx) October 16, 2023

“No hay una certeza plena de las personas que en estos momentos están secuestradas, o bien, personas que digamos han tenido otro destino, lamentablemente”, finalizó, según informó Meganoticias.