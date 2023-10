Familia de madre e hija de EEUU desaparecidas en Israel cree que son rehenes de Hamas

EVANSTON, Illinois, EE.UU. (AP) — Judith Raanan y su hija adolescente, Natalie Raanan, estaban emocionadas de viajar a Israel para celebrar el cumpleaños 85 de un familiar y la temporada de festividades judías, de acuerdo con su rabino.

Ambas habían estado enviando actualizaciones de su viaje y estaban disfrutando “este momento tan especial” juntas, dijo Meir Hecht.

La familia no ha tenido noticias de ellas desde hace una semana, luego que Hamas lanzó un ataque sorpresa sin precedentes. La comunidad de su suburbio en el norte de Chicago teme que se encuentren entre las casi 150 personas que fueron tomadas como rehén por combatientes de Hamas.

“Hemos recibido la terrible noticia de que Judith y su hija Natalie han desaparecido y que, al parecer, se las han llevado a Gaza como rehenes”, declaró Hecht. “Se siente como si nuestra comunidad hubiera sido violada”.

Habían estado celebrando Simchat Torá, una festividad judía que marca la conclusión de la lectura anual de la Torá. Estaban en Nahal Oz, un kibbutz de Israel situado a 1,6 kilómetros (1 milla) de la frontera con Gaza.

Natalie Raanan, de 17 años, se graduó recientemente en la escuela secundaria y estaba deseando tomarse un descanso y visitar a su familia en el extranjero, dijo su tío, Avi Zamir, en un evento comunitario para los Raanan en Evanston el jueves por la noche.

“Una persona amable. Es un encanto. Le encantan los animales”, dijo Zamir. “Tememos por ella. Rezamos por ella. Esperamos que esté con su madre”.

Entre lágrimas, la tía de Natalie Raanan, Sigal Zamir, dijo: “Rezo para que vuelvan con vida. Son inocentes y cariñosas, y no hicieron nada”.

Justo antes de partir hacia Israel, Judith Raanan dejó un libro de oraciones rosa para la hija de 7 años de los Hecht, a la que le encanta ese color, dijo Yehudis Hecht, esposa del rabino y amiga de Judith.

“Judith, pensamos en ti. En tu resistencia, tu esperanza, tu amor, tu generosidad, tu fe y tu fuerza”, dijo Yehudis Hecht. “Sabemos que eres una mujer fuerte y rezamos por verte a salvo muy pronto con tu querida Natalie”.

Savage informó desde Chicago y es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin ánimo de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para que informen sobre temas poco conocidos.