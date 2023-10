Seis muertos en ataques rusos contra Ucrania mientras Kiev continúa los ataques de dron

KIEV (AP) — Seis personas murieron en ataques rusos contra Ucrania en las últimas 24 horas, según indicaron el domingo autoridades locales.

Dos personas murieron y tres resultaron heridas en la localidad de Jersón después de que más de 100 proyectiles cayeran sobre la región durante el fin de semana, indicó en redes sociales el gobernador local, Oleksandr Prokudin.

Dos bombas guiadas golpearon más tarde una infraestructura clave en la región de Jersón, provocando un apagón parcial y problemas en el suministro de agua de la zona, según el responsable de la administración militar de la ciudad, Roman Mrochko.

Las autoridades locales dijeron que dos personas más habían muerto en la zona de Donetsk y un hombre de 57 años y una mujer de 54 habían muerto por un ataque aéreo que destruyó su casa en la región de Járkiv.

Por su parte, el Ministerio ruso de Defensa anunció el domingo que Ucrania había lanzado 27 drones en un ataque contra el oeste de Rusia durante la noche.

Dieciocho de los drones fueron derribados sobre la región de Kursk, según las autoridades, lo que provocó especulaciones en la prensa rusa sobre que el ataque podría ir dirigido contra el cercano aeródromo militar de Khalino.

Imágenes de redes sociales mostraban restos humeantes apenas a 1,5 kilómetros (una milla) de la base aérea, que ya fue atacada por fuerzas ucranianas a finales de septiembre.

El gobernador de Kursk, Roman Starovoit, dijo en redes sociales que los restos habían caído sobre la capital de la región, del mismo nombre, y la población cercana de Zorino. No se reportaron víctimas.

Las autoridades también dijeron que dos drones más habían sido derribados sobre la región rusa de Belgorod, pero no confirmaron qué había sido de las otro siete aeronaves no tripuladas.

Medios ucranianos dijeron más tarde que las fuerzas de Kiev habían atacado con éxito la subestación eléctrica rusa de Krasnaya, cerca de la frontera ucraniana.

Los reportes citaron a una fuente no identificada de los servicios de seguridad ucranianos e incluían un video que parecía mostrar un ataque aéreo contra un objetivo no identificado.

The Associated Press no pudo verificar de forma independiente los reportes.

Moscú también dijo el domingo que había interceptado un dron Global Hawk cerca de la frontera rusa en el Mar Negro.

Se envió un caza Su-27 para interceptar el dron, que se dio la vuelta y finalmente no cruzó al espacio aéreo ruso, según un comunicado del Ministerio ruso de Defensa en redes sociales.