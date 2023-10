El Gobierno de Colombia reta a "irse" al embajador israelí por su "patanería"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"La historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con Petro, presidente de la República", ha lamentado Leyva en un mensaje en su cuenta de X (antigua Twitter), en la que ha considerado de "vergüenza" la posición israelí.

"Mínimo pedir excusas e irse. La inteligencia se enfrenta con inteligencia. Hay Estados en juego", ha señalado el jefe de la diplomacia colombiana.

El Gobierno de Israel anunció el domingo la suspensión de las exportaciones de equipos de seguridad a Colombia como represalia por las "declaraciones hostiles y antisemitas" del Petro, que equiparó las acciones israelíes sobre la Franja de Gaza con las de la Alemania nazi. Para Israel, las declaraciones de Petro implican "un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas" y "amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia".

El mandatario colombiano, sin embargo, ya ha dejado claro que no retirará ninguna de sus declaraciones y ha apuntado: "Al presidente de Colombia no se le insulta". "Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios", ha sentenciado.