Manuel Lettenbichler: "Lograr el título con una carrera de antelación es una sensación única"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"Me encuentro un poco sin palabras. Sabía que iba a tener mucha presión, pero intentaba que no me afectase. Ya tenía cuatro victorias este año y los aficionados esperaban que también ganase esta, pero no ha sido fácil porque mis rivales estaban muy fuertes, especialmente estos dos últimos días. Lograr el título con una carrera de antelación es una sensación única", indicó el campeón mundial en una entrevista a los medios de la prueba celebrada en la localidad palentina.

Sobre sus rivales, el alemán sostuvo que los vio "muy en forma", a pesar de su "confianza". "No ha sido fácil, estoy seguro de que la próxima temporada va a ser distinta, todo el mundo va a mejorar y yo lo intentaré todo para seguir estando a un gran nivel", auguró.

"Esta edición de la 24MX Hixpania Hard Enduro ha sido más salvaje. Me ha gustado mucho el circuito, porque tenía muchas opciones, ha sido un trazado muy exigente, pero creo que era más fluido comparado con el pasado año. Afortunadamente, no ha llovido y ha sido espectacular para el público, que animaba a todos los pilotos, aunque no fueran españoles", elogió a la organización el alemán.

Y es que el tricampeón mundial analizó la prueba como "muy lenta y técnica", lo que la convierte en "muy atractiva para los fans". "Pueden observarla de cerca y ver por sí mismo un montón de cosas curiosas de la competición, además de dominar visualmente gran parte del recorrido", agregó.

Ya con su triple corona de la categoría, Lettenbichler aconsejó a los que se adentran en el mundo del Enduro que se diviertan con el deporte "sin tener que enfocarse en hacer esto o aquello". "Es una elección y es para divertirse. Eso es lo más importante, porque tienes que disfrutar cuando practicas un deporte. Divertirse y desafiarse a uno mismo. Si crees que eres bueno, demuéstralo. Ve paso a paso, confía en ti mismo y siempre vas a mejorar", afirmó.

"Imagino que el mejor consejo de mi padre siempre ha sido 'Hazlo lo mejor que puedas en cualquier tipo de situación. Cuando das lo mejor de ti mismo, da un poco igual cuál sea el resultado. Tienes que estar orgulloso'. Eso es quizá lo que he aprendido de él; y nunca abandonar", dijo sobre su padre, la leyenda del enduro Andreas 'Letti' Lettenbichler.

Finalmente, el alemán aseguró que tiene "muchas ganas" de terminar la temporada en su carrera "de casa", donde "seguro" habrá "un buen espectáculo".