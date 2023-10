Tebas: "No veremos cámaras en el cuarto de baño como ha dicho Unai Simón"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado que la competición respeta "la intimidad" de los futbolistas y que "no veremos una cámara en el cuarto de baño, como ha dicho Unai Simón", y ha afirmado que las relaciones con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) son "mejores que antes", aunque "todavía queda bastante para solucionar todos los conflictos".

"Los jugadores tienen que pensar que si otros compañeros, como los de la ACB de baloncesto, lo hacen... No he visto que les incomode. Creo que se tienden a exagerar ciertas situaciones; se guarda muchísimo la intimidad, se consulta mucho a los cuerpos técnicos y a los jugadores antes de poner cualquier imagen en televisión. No veremos una cámara en el cuarto de baño, como ha dicho Unai Simón", señaló ante los medios antes de la gala de la Liga F.

Por otra parte, el presidente de la patronal reconoció que las relaciones con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han mejorado algo. "Por lo menos se habla más. Intercambiamos mails, se coordinan temas y las relaciones son mejores que antes, aunque no digo que sean perfectas, porque todavía queda bastante para solucionar todos los conflictos. Vamos por buen camino", subrayó.

Además, restó importancia a la Orden Ministerial que reduce el peso del fútbol profesional masculino en la Asamblea de la RFEF. "No estoy de acuerdo con lo que ha pasado, pero no creo que sea trascendental para el futuro del fútbol español cómo se va a componer la Asamblea. Más que cómo se compone la Asamblea, importa más saber elegir el futuro del fútbol profesional, es lo que más me preocuparía. Espero que haya clarividencia en el mundo del fútbol", manifestó.

En otro orden de cosas, volvió a reivindicar la necesidad de que los árbitros sean independientes de la RFEF. "LaLiga y sus clubes, después de un debate profundo, apostaron por una compañía independiente en la que estuviese todo el colectivo arbitral, al estilo de la Premier League y la Bundesliga. LaLiga no quiere controlar a los árbitros, quiere que sean independientes, con el acuerdo de LaLiga, la RFEF y el sindicato de futbolistas", indicó.

"Creemos que si dos grandes ligas europeas como la Bundesliga y la Premier han cambiado y llevan tiempo funcionando, es una de las cuestiones que debemos intentar cambiar. No nos tenemos que quedar con los brazos cruzados. Hay una desazón desde hace tiempo entre los aficionados, directivos y entrenadores. Hay cosas que cambiar, ver lo que está ocurriendo en otros lados, la transparencia, entrevistas de los árbitros más abiertas... Tenemos que cambiar, el más perjudicado es el propio colectivo arbitral", continuó.

Tebas no quiso opinar de las quejas de algunas jugadoras, que aseguraron que no habían encontrado el apoyo de sus compañeros masculinos, pero reiteró el apoyo de LaLiga. "Yo de eso no voy a opinar, yo voy a hablar del apoyo que yo he dado como presidente de LaLiga, que representa a clubes y jugadores. Lo importante es que las cosas se van solucionando. Mi posición como presidente de LaLiga ha sido muy clara y el apoyo es total", apuntó.

Por último, habló de la posibilidad de incorporar el VAR en la Liga F. "El VAR es bueno, ya dependerá de lo que decidan la Liga F y la RFEF, es su competencia. Es un tema económico en una categoría que está empezando. El VAR siempre es bueno", finalizó.