Asegura Ciro Gómez Leyva que pensó que su vida había acabado con el atentado en su contra

El periodista Ciro Gómez Leyva se sinceró en la emisión radiofónica del conductor Oscar Mario Beteta en Radio Fórmula, después de sufrir un atentado en su contra el pasado mes de diciembre del 2022 y que la Fiscalía General de la República (FGR) diera a conocer que habían capturado en Estados Unidos a Armando “E”, conocido como “El Patrón”, quien habría ordenado el ataque armado.

En el programa de radio, Gómez Leyva indicó que por este hecho tuvo que acudir a recibir terapia, debido al estrés postraumático que le generó el acto de violencia, el cual también provocó que pensara que su vida había acabado para siempre, cuando más pleno y feliz se encontraba personalmente.

Además, explicó que notó que difícilmente volvería a vivir algo similar en su vida, con ese nivel e violencia, dramatismo y sensación de “shock” que le generó la agresión por parte de hombres armados que le dispararon desde una motocicleta.

“Yo consideré en reflexiones en semanas posteriores que mi vida había terminado esa noche del atentado”, dijo el periodista, quien había insistido ante las autoridades se diera con los responsables del atentado, más allá de aquellos que recibieron las ordenes de ejecutar el ataque.

También Gómez Leyva aseguró que tuvo mucha suerte para seguir con vida tras los disparos que repelió el blindaje de la camioneta en la que se trasladaba tras concluir su noticiero nocturno, pues muchos de los periodistas en el país que sufren lo mismo acaban muertos.

“En el momento de los disparos estás tratando de entender qué es lo que está ocurriendo. Primero yo escuché una serie de cohetes a mi lado. Cuando me volteo, veo a una motocicleta y, no sé, son fracciones de segundo, cuando te das cuenta que te están disparando, mi reacción fue inclinarme para no quedar a ras de los disparos”, narró sobre el atentado.

Con respecto al detenido, conocido como “El Patrón”, comentó que se trataría del proveedor de casas, dinero y droga del grupo que atentó contra su vida, acusado del delito de asociación delictuosa y que su llegada a México, por la solicitud de extradición de las autoridades mexicanas, podría aportar “información sustantiva” para continuar las investigaciones acerca del atentado.