(AMP)Israel dice que ha "pasado página" con España aunque insiste en que algunas declaraciones fomentan el antisemitismo

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La embajadora de Israel en Madrid, Rodica Radian-Gordon, ha asegurado que su país ya ha "pasado página" respecto al incidente diplomático con el Gobierno español por las declaraciones de algunos de sus miembros, si bien ha querido dejar claro que les preocupa que puedan fomentar el antisemitismo.

"Hemos pasado página", ha sostenido en un encuentro telemático con periodistas. "Nosotros lo que tuvimos que decir ya lo dijimos", ha señalado al ser preguntada por las últimas palabras de la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, que ha pedido este miércoles romper relaciones con Israel.

La embajadora ha asegurado que su país no quiere "ser parte de la política interna española" y eso es precisamente lo que quiso dejar de manifiesto con su comunicado del lunes, en el que se condenaba "enérgicamente" las declaraciones "inmorales" alinéandose con el grupo terrorista Hamás realizadas por "ciertos miembros" del Gobierno español.

Asimismo, ha indicado que están "satisfechos" con la respuesta ofrecida por el Gobierno, después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dejara claro ayer que en política exterior las únicas "voces autorizadas" son la suya propia y la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Con todo, ha incidido en que este tipo de declaraciones "tienen un resultado que a nosotros nos preocupa mucho" como es el aumento de los incidentes de antisemitismo. "Es algo muy preocupante", ha admitido la embajadora, subrayando que ya en el pasado el conflicto entre palestinos e israelíes ha provocado manifestaciones antisemitas.

En este sentido, tras poner de relieve la voluntad expresada por el Gobierno de combatir el antisemitismo, ha confiado en que "haga todo lo posible para que no haya más manifestaciones no solo de antisemitismo, sino expresiones de odio y declaraciones que no convienen".

En cuanto a las manifestaciones de apoyo a los palestinos, ha incidido en que "no siempre está claro si son en favor de Hamás", pero también ha puesto de relieve que igualmente "vemos muchas manifestaciones en favor de Israel".

MUESTRAS DE APOYO Y SOLIDARIDAD

La embajadora ha asegurado que la "solaridad" que recibió Israel tras las "barbaridades del 7 de octubre" no ha terminado y sigue recibiendo "muchas llamadas y muchas manifestaciones de apoyo por parte de muchísimos españoles".

"Hay declaraciones hostiles, pero muchos españoles me trasladan otros sentimientos y estoy segura de que eso no pasa solamente en España, sino también en otros países de la UE", ha destacado.

La embajadora no ha podido brindar detalles sobre la situación del español Iván Illarramendi, quien ayer tanto el Gobierno como Israel confirmaron que está secuestrado por Hamás, más allá de señalar que el Ejecutivo israelí tiene una persona de enlace encargada del tema de los rehenes --hay unos 200-- y en contacto con familiares y con los gobiernos de los ciudadanos extranjeros.

Por lo que se refiere a la eventual salida de la Franja de Gaza de los más de un centenar de españoles que están atrapados en ella, Radica-Gordon ha confiado en que pueda haber noticias próximamente, puesto que es algo que se lleva discutiendo varios días con Egipto, único país con un paso fronterizo con el territorio costero, además de Israel.