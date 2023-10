Ciencia.-Edison murió hace 92 años. Diez citas imprescindibles

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Edison fue uno de los primeros inventores en aplicar los principios de la producción en cadena y el trabajo en equipo a gran escala al proceso de invención, motivos por los cuales se le reconoce la creación del primer laboratorio de investigación industrial, informa Wikipedia.

Entre las innumerables citas que pueden resumir el pensamiento de Edison, se pueden seleccionar estas diez.

- No he fallado. He encontrado 10.000 formas en que no funcionará.

- El genio es el uno por ciento de inspiración y el noventa y nueve por ciento de transpiración.

- Hay muchas más oportunidades que habilidades.

- No hay sustituto para el trabajo duro.

- Hay una manera de hacerlo mejor, encuéntrala.

- Lo que eres se mostrará en lo que haces.

- Para inventar, necesitas una buena imaginación y un montón de basura.

- Si hiciéramos todas las cosas de las que somos capaces, nos asombraríamos literalmente.

- Muéstrame un hombre completamente satisfecho y te mostraré un fracaso.

- El mejor pensamiento se ha hecho en soledad. El peor se ha hecho en medio de la agitación.