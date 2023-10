Diogo Moreira: "He conseguido mi primera victoria cuando he tenido la calma para centrarme en divertirme"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Lo he conseguido cuando he tenido la calma necesaria para centrarme en divertirme encima de la moto, pienso que es algo que me estaba faltando para lograr los resultados que tenía como objetivo. Lograr esta victoria me ha hecho darme cuenta de que es real y que soy capaz de conseguirlo, así que esto debería ayudarme ahora para seguir buscando buenos resultados", valoró el piloto en una entrevista a Estrella Galicia 0,0 recogida por Europa Press.

Moreira se llevó en el trazado indonesio su primer triunfo mundialista después de dominar de principio a fin por delante del colombiano David Alonso (GasGas) y del español David Muñoz (KTM). Así, se convirtió en el primer piloto brasileño en ganar en el Mundial desde Alex Barros en 2005. "Los aficionados en Brasil están siguiendo mis carreras y eso es muy importante para mí", aseguró.

"Siempre voy a estar agradecido de poder llevar bien alta la bandera de Brasil, algo que haré con mucho orgullo hasta el último día de mi trayectoria deportiva", agregó sobre la importancia de correr como brasileño.

A pesar de esta primera victoria, el piloto, de 19 años, seguirá "trabajando duro", para continuar divirtiéndose "encima de la moto", algo "muy importante" para él. "Seguiré trabajando para mejorar y hacer un buen fin de temporada y desde luego seguiré luchando por ganar carreras", dijo sobre lo que resta de temporada.

Además, servirá para adaptarse "muy bien" a Moto2, una categoría que "siempre" le "ha gustado". "Las motos son más grandes, tienen más potencia y creo que eso me va a ayudar. Tendré que aprovechar el invierno para ganar experiencia y prepararme física y mentalmente para el nuevo desafío", auguró.

Finalmente, Moreira agradeció el apoyo Estrella Galicia 0,0 "a lo largo de estos años". "La primera vez que me subí a una moto de velocidad fue ya con su apoyo. Ha pasado mucho tiempo desde entonces y espero seguir unido a la marca muchos años más", zanjó.