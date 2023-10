Israel accede a permitir la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza desde Egipto

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El Gobierno israelí, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, ha confirmado este miércoles que Israel permitirá la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza desde Egipto, si bien ha advertido de que si el suministro acaba en manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) romperá su compromiso.

"Israel no obstaculizará los suministros procedentes de Egipto mientras se trate únicamente de alimentos, agua y medicinas para la población civil situada en el sur de la Franja de Gaza", ha indicado en un comunicado, agregando que habrá consecuencias si los suministros llegan a Hamás.

No obstante, el Gobierno israelí ha detallado que "no permitirá la ayuda humanitaria desde su territorio hasta la Franja de Gaza" hasta que no se libere a los rehenes retenidos en el enclave palestino, unas 199 personas, según datos de las Fuerzas de Defensa.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también ha confirmado desde Tel Aviv, donde se ha reunido previamente con Netanyahu, que Israel se compromete a permitir la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, según ha recogido la cadena CNN.

"Estamos trabajando en estrecha cooperación con el Gobierno de Egipto, Naciones Unidas y sus agencias, como el Programa Mundial de Alimentos y otros socios en la región para que los camiones crucen la frontera lo antes posible", ha sentenciado.

De la misma forma, la Administración Biden ha anunciado que proporcionará 100 millones de dólares para el pueblo palestino, especialmente para apoyar a las más de un millón de personas desplazadas por el conflicto.

"Los civiles no tienen la culpa y no deberían sufrir por el horrible terrorismo cometido por Hamás. Se deben proteger las vidas de los civiles y la asistencia debe llegar urgentemente a quienes la necesitan", ha indicado la Administración en un comunicado.