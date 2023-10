Paco Arango estrena nueva película con cameos de Ana Obregón y Rajoy: "Soy el único loco en el mundo haciendo esto"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Al igual que en las anteriores cintas, detrás de este largometraje de Arango está la iniciativa de donar el dinero para ayuda a niños con cáncer --de hecho, el director es el fundador de Fundación Aladina-- y Arango cuestiona en una entrevista por Europa Press que por ese hecho se "ponga en cuestión la calidad" de la película.

"Esto se tiene que vivir como cine. Que hay un loco detrás que quiera hacer caridad con ello, ya es cosa suya, pero gracias a dios mis películas se me van por muchos países con éxito y no espero otra cosa que se vea", ha remarcado Arango, quien ha lanzado un 'dardo' a sus críticos.

"Es extraño que siendo benéfica (la película), la gente diga que hay trampa o que pasa algo. Es un milagro que esto esté ocurriendo, soy el único loco en el mundo que está haciendo esto y he generado más de 10 millones de euros para niños. Esto funciona y tendría que haber más gente haciéndolo", ha lamentado.

'Mi otro Jon' parte de la premisa de que una mujer encarnada por Carmen Maura se entera de que le quedan pocos días de vida y decide aceptar la propuesta de una científica de poder ocupar el cuerpo de otra persona más joven durante tres días. Así, Fernando Albizu será el elegido para poder cumplir las últimas voluntades de la protagonista.

Además de estos actores (y Aitana Sánchez-Gijón o Juanjo Artero), la película cuenta con dos apariciones que llaman la atención del espectador. Por un lado, Ana Obregón, a quien este rodaje consiguió "sacar del luto" por la muerte de su hijo. "Nadie mejor que Ana entiende lo que es perder a un niño y fue muy especial volver a reencontrarme con ella profesionalmente", ha apuntado Arango, recordando el videoclip que rodó junto a ella.

Por otra parte, Rajoy aparece también haciendo de él mismo. "Todo arrancó por un chiste que escribí en el guión, en el que un personaje sueña que está casada con él. La gente se rió mucho y dije ¿Por qué no le pregunto a través de un buen amigo si lo haría, siendo una película benéfica?", ha explicado.

Tras la respuesta afirmativa el rodaje fue "algo muy sencillo", aunque Arango ha bromeado al reconocer que "la primera toma la hizo bastante mal". "Yo no sabía cómo decirle que no, pero fue él mismo quien vino y me dijo 'lo he hecho fatal'", ha continuado con humor, para luego agradecerle a Rajoy "la caridad pura" que ha mostrado para este proyecto.

Finalmente, Arango considera que Rajoy tiene 'madera' de "buen actor". "Hacer de uno mismo no es fácil y él lo ha hecho pero que muy bien, la verdad. Yo creo que le salió la vena gallega, porque es un momento muy cómico", ha indicado.

Arango ha reconocido que no es "tan difícil" contar con grandes nombres de la industria del cine en sus películas. "Bueno, gracias a Dios, mis películas han tenido éxito y ya cuando le mando un guion a alguien, les puede gustar menos o más, pero saben que va a ser cine de calidad", ha reivindicado.