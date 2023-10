Putin acepa la invitación del presidente de Vietnam para visitar el país

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La medida ha sido confirmada después de que el presidente de Vietnam instara a Putin a realizar su visita "pronto". "Putin ha aceptado alegremente la invitación", han indicado las autoridades de Vietnam en informaciones recogidas por la agencia oficial de noticias VNA.

No obstante, han indicado que por el momento no se han puesto en marcha preparativos al respecto dado que no cuentan con una fecha exacta para la visita. Los dos líderes se reunieron el martes en el marco del foro, si bien Putin ha sido invitado también a visitar Tailandia próximamente.

La visita de Putin a China es la segunda desde que el Tribunal Penal Internacional (TPI) emitió una orden de arresto en su contra el pasado mes de marzo por la comisión de posibles crímenes de guerra en el marco de la invasión de Ucrania.