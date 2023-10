Deportes.-El Gobierno ve "fundamental" ir "unidos" contra la piratería y pide trabajar en una oferta legal "accesible"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte, Carmen Páez, advirtió este jueves de que una regulación "en caliente" y "sin garantías" ni "medios" es un "cascarón vacío", al mismo tiempo que recordó el carácter "transnacional" de esta forma de "crimen organizado", contra el que pidió luchar "fuertes y unidos", también a través de una oferta legal "accesible".

"El fenómeno de la piratería, como crimen organizado, es transnacional, rápido y evoluciona a una velocidad altísima, y la regulación no es rápida, y tiene que ser también transnacional", arrancó Páez en el 'Desayuno Deportivo' de Europa Press sobre la piratería en eventos deportivos patrocinado por DAZN, Unicaja Banco, Loterías y Apuestas del Estado y Vithas.

Así, la directora general en Cultura y Deporte abordó el poder que poseen las normativas a nivel europeo y nacional en este ámbito, insistiendo en que "en la Unión Europea ya se hacen cosas" contra la piratería. Aunque reconoció que la 'Ley de Servicios Digitales: para un entorno en línea seguro y responsable' podría recoger cortar la retransmisión en 30 minutos, lo que se conoce como 'bloqueo dinámico' de los dominios infractores que aportan la señal del contenido que se piratea.

Páez admitió que la tendencia es "ir trabajando hacia medidas dinámicas", aunque recordó que como Ejecutivo no pueden renovar el 'bloqueo dinámico' que marcó una sentencia judicial de julio de 2022, tras una denuncia de LaLiga y Movistar+. "Además de la parte de alertadores legales, también está el protocolo, que funciona de manera parecida al 'bloqueo dinámico'", dijo.

En el ámbito nacional, ya existe legislación en materia de propiedad intelectual, "pero hay que pulir los procedimientos" y el marco jurídico, algo que "se incluye en el Plan de Recuperación" europeo. "Pero si no hay medios, la regulación no es nada, no deja de ser un cascarón vacío. Es esencial que contemos con los medios y es fundamental tener una Oficina de propiedad intelectual", pidió Páez, que dirige un organismo que impulsó en 2021 un protocolo para el refuerzo de la protección de los derechos de la propiedad intelectual.

"La regulación debe tener garantías, no se puede hacer en caliente. Ya tenemos un protocolo, en el que están casi todos los operadores, en el que pedimos que entre el sector de la publicidad. Si todos los agentes que operan legalmente forman una barrera, será más difícil acceder a contenidos ilegales. Ese es uno de los grandes desafíos. La gente accede a contenidos ilegales porque le resulta fácil. Hay que trabajar en accesibilidad", marcó como uno de los objetivos para acabar con la piratería.

Conforme a los datos del Observatorio de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la piratería sigue creciendo (3,3%) y cada vez lo hace más rápido. España es líder en el continente con un 34% de consumo ilegal, y en 2022 hubo más de 5.000 millones de accesos ilícitos. Esto ha hecho que el Gobierno pierda en recaudación 682 millones de euros, además de que se han dejado de crear 130.000 puestos de trabajo.

Así, uno de los objetivos del Gobierno español es "acercar a los jóvenes a la oferta legal", siempre yendo "de la mano del sector". "La piratería es un desafío para todos. En la música, hubo un cambio cuando la oferta legal fue muy accesible. Por eso hay que trabajar en la oferta legal, acceder a contenidos que vulneran derechos no puede ser fácil, aunque los malos siempre son rápidos", lamentó.

"Es fundamental la colaboración de DAZN, de Movistar y LaLiga, porque la permeabilidad que tienen en los jóvenes no la tenemos nosotros. Vale más que Benzema diga algo a que nosotros invirtamos, son los que calan en los jóvenes. El bono cultural incluye la suscripción a Movistar, por ejemplo", agregó sobre las opciones para los más jóvenes, con los que también insistió en trabajar en concienciación.

Finalmente, Páez explicó que para el Gobierno es "fundamental" que la publicidad y los proveedores "se sumen y colaboren" a través, hasta ahora, del protocolo contra la piratería. "Desde luego con herramientas legales y administrativas y más concienciación, es fundamental ir fuertes y juntos", concluyó.