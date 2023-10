El Unión de Berlín suma siete derrotas seguidas y recibe una dosis de realidad

BERLÍN (AP) — Siete derrotas seguidas en todas las competencias a obligado a que el Unión de Berlín pusiera los pies en la tierra tras años de cumplir arriba de lo esperado.

Desde que ascendieron a la Bundesliga por primera vez en el 2019, el Unión ha destacado una y otra vez —todo culminó con un impresionante cuarto lugar la temporada que llevó a que clasificara a la Liga de Campeones.

Pero esta temporada no ha resultado tras fácil.

“En los últimos años siempre usamos las palabras ‘irreal’ o ‘locura’. Quizá ahora necesitemos la palabra ‘realidad’ por donde nos encontramos”, admitió el jueves el técnico del Unión de Berlín Urs Fischer.

Las cosas podrían empeorar antes de mejorar. El Unión recibe al Stuttgart, que es segundo, el sábado en la Bundesliga antes de enfrentar el martes al campeón italiano Napoli en la Liga de Campeones.

La primera experiencia del Unión en la máxima competencia europea no ha sido lo que esperaban. Jude Bellingham anotó en el cuarto minuto del tiempo añadido para que el Real Madrid les robara el triunfo 1-0 en su debut y el Braga hizo lo mismo con la victoria 3-2 en el primer juego en casa.

La Bundesliga ha sido otra decepción. El Leipzig los superó por 3-0 para que llegara a fin la racha de 24 encuentros sin perder en casa del Unión a inicios de septiembre y desde entonces el equipo ha perdido todos sus juegos.

“Tenemos que mantenernos positivos”, indicó Fisher, quien reconoció que el equipo actuó bien a pesar de los resultados.

Las lesiones del volante Randi Khedira y el defensa Robin Knoche no les ayudó, pero Fisher dijo que podrían volver el sábado. El defensa croata Josip Juranović regresó lesionado tras jugar con su selección y podría perderse el duelo ante el Stuttgart.

Los seis goles del Unión fueron obra de defensores —incluyendo cuatro del alemán Robin Gosens, quien tuvo abandonar el empate 2-2 de Alemania en el duelo amistos ante México y podría perderse el encuentro de este fin de semana.

De jugar, Gosens y Bonucci necesitarán mejorar para detener al delantero del Stuttgart Serhou Guirassy, quien suma 13 goles en siete duelos de liga.

Stuttgart nunca ha derrotad al Unión de Berlín en la Bundesliga.