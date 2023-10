Mayoría en EEUU considera a México un socio pese a problemas en la frontera

MIAMI (AP) — La mayoría de los estadounidenses consideran a México un socio esencial para frenar el narcotráfico y los cruces ilegales de la frontera, aunque expresan posiciones variadas acerca del gobierno mexicano, según una nueva encuesta.

El sondeo del Pearson Institute for the Study and Resolution of Global Conflicts y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research halló que dos tercios de los estadounidenses consideran que México tiene una relación al menos amistosa con su vecino al norte. Dentro de ese grupo, el 16% considera a México un aliado estrecho. Por otra parte, el 38% de los adultos estadounidenses tienen una visión desfavorable del gobierno mexicano y solo el 12% tiene una visión favorable. El resto respondió que no tenía posición o no estaba seguro.

La encuesta revela las distintas percepciones que tienen los estadounidenses de México, su gobierno y los aproximadamente 10 millones de migrantes que viven en Estados Unidos. México es el primer socio comercial de Estados Unidos, y los dos países tienen profundos lazos diplomáticos y culturales. Pero tanto Washington como Ciudad de México sufren enormes presiones para reducir la inmigración no autorizada a través de su frontera común y detener el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos que mataron a 75.000 personas en Estados Unidos el año pasado.

Los estadounidenses consideran que los dos países comparten la responsabilidad de afrontar la inmigración ilegal, el narcotráfico y otros problemas internacionales. Dos de cada tres estadounidenses dicen que los dos gobiernos deben ser responsables de impedir que los migrantes, sean mexicanos o de otros países, crucen ilegalmente la frontera de México a Estados Unidos. Tres de cada cuatro dicen que los dos gobiernos deben ser responsables de impedir el tráfico ilegal de drogas.

Varios aspirantes a la candidatura presidencial republicana para 2024 dicen que emplearían la fuerza militar contra México para responder al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos. Algunos dicen, sin presentar pruebas, que milicianos de la guerra entre Israel y Hamas podrían aprovechar el ingreso masivo de migrantes para atravesar la frontera entre Estados Unidos y México.

Para los estadounidenses, es de gran importancia impedir la inmigración ilegal: el 53% dice que es un objetivo importante de la política exterior. Separados por partido, el 80% de los republicanos, el 50% de los independientes y el 35% de los demócratas lo consideran importante.

Son menos (43%) los estadounidenses que consideran importante crear mayores oportunidades para la inmigración legal de México a Estados Unidos, siendo los demócratas (57%) los que lo consideran importante en comparación con los republicanos (25%).

___

Sanders informó desde Washington.

___

La encuesta de 1.191 adultos fue realizada el 21 al 25 de setiembre con una muestra del panel probabilístico AmeriSpeak de NORC, diseñado para ser representativo de la población. El margen de error es de más o menos 3,8 puntos porcentuales.