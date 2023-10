Por una pizza y dos refrescos, mesero exige 400 pesos de propina en restaurante

Propina. La Profeco ha especificado que no es obligatoria en restaurantes. (Especial)

Pese a que la propina para los meseros que atienden en los restaurantes del país no es algo obligatorio por parte de los comensales, la exigencia de este gratificación es un tema que cada vez genera más problemas, pues muchos de los clientes han sido forzados a dejar más dinero o han sido agredidos por exigir un precio justo por el consumo en los establecimientos.

Te puede interesar: Piden suspender el bloqueo de smartphones del mercado gris en México

Tanto el reciente caso de “El Borrego Viudo” como el de “La Polar” son los más populares, pues han concluido en desenlaces violentos, con agresiones de los meseros a una pareja, y la muerte de uno de los comensales, respectivamente.

En este contexto, mediante redes sociales se volvieron virales un par de fotografías en las que se aprecia la “petición” o “recomendación” de un mesero, de nombre Alejandro, que el pasado 14 de octubre pidió más de 400 pesos de propina al comensal que atendió en un restaurante del país.

Aunque no se conoce en qué establecimiento se registró este hecho, rápidamente se ganó las condenas de los usuarios de redes sociales, quienes se pronunciaron en contra de las exigencias para dejar dinero adicional por consumir en algún restaurante.

Te puede interesar: Clausuran El Borrego Viudo tras agresión de meseros a clientes

“Sugerencia de pago $575. Gracias”, colocó el mesero en una nota, adicional al ticket con un total de $159 pesos por un refresco de cola, un refresco de naranja y una pizza de pepperoni.

Simon no hay pedo, ahorita te dejo 400 bolas de propina pic.twitter.com/IbwpPjtGuJ — El campeón de la humildad (@CmtePerro) October 18, 2023

Sin embargo, el ticket de compra claramente indica que la propina no está incluida y no puede ser exigida o comprometer a las personas que comen en algún establecimiento, ha enfatizado la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

“Es importante resaltar que los restaurantes no pueden exigir propina, ésta es una gratificación voluntaria y no puede incluirse en la cuenta sin consentimiento del consumidor. De igual manera, no pueden solicitar consumo mínimo. Por favor, revise a detalle la cuenta”, señala la Profeco.