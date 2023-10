Tenis.-Rafa Nadal, con cautela para volver: "Entreno lo que puedo y lo que me deja mi cuerpo"

El tenista de Manacor aún no desvela si jugará el Abierto de Australia

Afirma que va "día a día", aunque sin saber "cómo estará mi cuerpo en unos meses"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El tenista español Rafa Nadal admitió este jueves que estrena "ahora un poco más que hace un mes", pero mostró cautela para su regreso a las canchas tras su lesión en el psoas iliaco de la pierna izquierda, ya que se ejercita solamente lo que le "deja" su cuerpo y por ello no desveló si jugará el próximo Abierto de Australia en enero de 2024.

"Es cambiante, todo depende de la etapa en la que estés", dijo Nadal sobre sus rutinas para ir "día a día". "Entreno lo que puedo y lo que me deja mi cuerpo. Sí es cierto que estoy entrenando ahora un poco más que hace un mes", comentó durante la presentación de NDL Pro-Health, una nueva línea de complementos alimenticios lanzada junto a la empresa Cantabria Labs.

"Vengo de una cirugía y hay que intentar dar pasitos hacia delante. En un proceso de recuperación hay pasitos hacia delante y a veces alguno hacía atrás. Así que ver si cada vez más puedo ir incrementando las horas de entrenamiento", auguró el tenista de Manacor durante el evento, celebrado en el madrileño Museo del Traje.

En este sentido, Nadal fue tajante. "Voy día a día. No hay una fecha porque no tengo la capacidad de conocer cómo estará mi cuerpo en unos meses", respondió a las preguntas sobre cuándo volverá a la competición. Todo ello a raíz de que Craig Tiley, director del Abierto de Australia, afirmase recientemente que Nadal sí jugará dicho torneo el próximo enero.

"Lo que ha cambiado es que estoy pudiendo entrenar un poquito más, que para mí a nivel mental ya es un avance", recalcó el jugador manacorense, habiendo descartado la opción de regresar este mismo otoño. "En noviembre ya no tengo torneos en los que jugar, ya no llego a ahí", subrayó.

Además, detalló en qué punto se encuentra de su recuperación. "No estoy entrenando sin dolor. Estoy entrenando con menos molestias y eso me permite hacer más cosas. Si estuviera con cero dolor, sí que os podría decir que vuelvo tal fecha o cuando sea. Pero no es así", añadió.

"Voy por un camino más o menos adecuado, pero estoy en terreno desconocido porque es una lesión que nunca había tenido antes", prosiguió el tenista en compañía de Juan Matji, presidente de la farmacéutica Cantabria Labs.

"Desde que dejé la raqueta en enero... no dejé la raqueta. Seguí para intentar jugar la temporada de tierra", reconoció Nadal sobre sus hábitos después de la lesión. "No he cambiado nada, la verdad; y dentro de que no he podido jugar, he hecho cosas que no podría haber hecho jugando", destacó.

NUEVO PROYECTO EMPRESARIAL EN NUTRICIÓN

Más allá de hablar sobre su retorno a las pistas, el tenista de Manacor recordó cómo se había fraguado su alianza con Matji. "Surgió una buena relación, una buena amistad y pensamos en sacar algo nuevo relacionado con la salud y con el deporte", indicó al respecto.

"La gente cada vez está más concienciada de que el deporte es salud. Y para hacer un buen deporte se necesita complementarse bien", argumentó Nadal. "Para emprender este viaje, quién mejor que alguien de confianza y con gran experiencia en el sector", apostilló.

"Juan es una persona en la que se puede confiar. Tiene unos valores arraigados potentes. Lo primero, es buena gente; y lo segundo, siempre se puede confiar en él, sea cual sea el resultado", elogió al presidente de la empresa farmacéutica encargada de lanzar NDL Pro-Health al mercado.

"Soy una persona que se ha ido concienciado con los años", describió Nadal sobre su acercamiento a los suplementos alimenticios. "Antes el conocimiento sobre salud, alimentación y suplementación estaba muy atrasado. Y para mí ha sido muy importante crecer luego con ello", agregó.

"Me ha costado esfuerzo, pero soy consciente de que cuidar tu cuerpo es vital. Salud y vitalidad son cosas necesarias para ser feliz. Y ese es el objetivo de esta nueva aventura, esperamos que sea un producto lo suficientemente interesante para la gente", expresó el tenista finalmente.