Baloncesto.-Crónica del Anadolu Valencia Basket, 77-73

El Efes frena la racha del Valencia Basket

Los de Mumbrú compiten pero caen en Estambul tras siete victorias seguidas

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Valencia Basket perdió (77-73) este viernes en su visita al Andadolu Efes en la cuarta jornada de la Euroliga, un partido igualado que se decantó en las últimas posesiones, más necesitado el cuadro turco, que se recupera en esta semana de doble ración.

El conjunto 'taronja' llegó a Estambul con siete victorias seguidas, invicto en la máxima competición continental, y tuvieron en su mano seguir con la racha. Sin embargo, las últimas decisiones no fueron las mejores y el Efes, un doble campeón necesitado, logró su segunda victoria en Euroliga, ambas esta semana.

Los de Álex Mumbrú no tuvieron su mejor versión ni en defensa ni en ataque, pero en medio de una buena inercia, la victoria no hubiese sido sorpresa. Le faltó acierto al Valencia, echando de menos al lesionado Semi Ojeleye, con un Kassius Robertson, máximo anotador de la Liga Endesa la pasada campaña con Monbus Obradoiro, que no termina de destapar su artillería.

El empuje de Brandon Davies, quien alargó el final, la dirección de Chris Jones, el músculo de Damien Inglis y un gran Josep Puerto sujetaron las opciones del Valencia. El Efes dio la vuelta a un inicio 'taronja', con el equipo español fallando ya del triple (18-15) a pesar de que los turcos no empezaron sobrados.

Darius Thompson creció e hizo lo mismo con el campeón en 2021 y 2022, pero unas buenas defensas visitantes y la aportación de Jones y Davies mantuvieron la igualdad al descanso (38-40). Los de Mumbrú no terminaron de despertar en ataque y, en el tercer cuarto, llegó el envite del Efes con Shane Larkin y Thompson (57-53).

El Valencia dilapidó una buena renta y se vio con mucha dificultad para anotar perdiendo también el rebote. Puerto, Inglis y Davies devolvieron la luz al equipo español por momentos, pero un dos más uno de Beaubois y otra canasta de Clyburn hicieron imposible el pleno de los de Mumbrú, peleado eso sí hasta el final.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ANADOLU EFES, 77 - VALENCIA BASKET, 73. (38-40, al descanso).

--EQUIPOS.

ANADOLU EFES: Larkin (15), Thompson (13), Clyburn (13), Jones (10) y Osmani (-) --quinteto inicial-- Yilmaz (2), Zizic (3), Beaubois (14), Willis (7).

VALENCIA BASKET: Jones (9), Robertson (4), Pradilla (8), Claver (6) y Toure (5) --quinteto inicial--; Ferrando (3), Inglis (13), Davies (8), Jovic (6), Puerto (10), Reuvers (1).

--PARCIALES: 18-15, 20-25, 19-13, 20-20

--ÁRBITROS: Rocha, Latissevs y Bissuel. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Sinar Erdem Sports Hall.