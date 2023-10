Diego Pablo Simeone: "Esta semana pudimos trabajar con 12 jugadores y no fue igual que otras de parón"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"En esta ocasión pudimos trabajar con 12 jugadores y no fue igual que otras anteriores. Y, en consecuencia, hemos trabajado bien estas dos semanas buscando llegar de la mejor manera al partido que tenemos mañana. Creo que trabajar con doce son muchos, normalmente trabajamos con cinco, seis, así que tener doce a disposición la verdad que esta semana fue buena porque pudimos trabajar con ellos", señaló Simeone en rueda de prensa.

El técnico argentino aseguró que no piensa "tanto" en la búsqueda de encontrar equilibrio entre los que más minutos y los que menos de cara a que pueda influir en el actual estado de forma del equipo. "Pienso más en lo que veo diariamente. Veo entrenar bien a los chicos, que van trabajando con mucho entusiasmo", puntualizó.

Del Celta, cree que "ha sacado menos puntos de los que merece por su trabajo" y que ha hecho "buenos partidos" pese a estar en la zona de descenso y elogió a Rafa Benítez, "un entrenador con mucha jerarquía en el fútbol mundial y que sabe cómo competir".

Además, advirtió que le parece un equipo que "lo hace muy bien en transición" y que "tiene gente muy rápida ofensivamente", incidiendo en la figura de Iago Aspas, al que ve "uno de los mejores de la Liga en ese juego asociativo para poder apoyar bien jugando de espalda y viendo correr gente".

Simeone recordó que "no sabe lo que le propondrá" un rival que cuando "ha trabajado en zona baja ha defendido muy bien" y que tiene "una característica de juego" marcada "a veces con línea de cinco atrás, a veces con cuatro", por lo que se imagina "un poco ese tipo ese tipo de partido", sin darle importancia a las adversas condiciones meteorológicas que se encontrarán seguramente en Vigo. "Sol, lluvia, barro, hay que jugar", recalcó.

El partido servirá para que Javi Galán se reencuentre con su exequipo en un momento en el que no está teniendo muchos minutos en el carril izquierdo. En este sentido, el entrenador rojiblanco se refirió a otros casos similares como los de Antoine Griezmann, Jan Oblak o José María Giménez, a los que también les costó hacerse un sitio. "Tiene que venir a competir, poniendo toda su ilusión y entusiasmo, ganando esos minutos como estamos viendo en los últimos partidos y ese es el camino a seguir", indicó.

Preguntado por si hay noticias sobre su renovación y si quería mandar un mensaje al respecto a la afición, el 'Cholo' se limitó a comentar "que lo más importante es el partido ante Celta absolutamente para todos". "No hay otra cosa que pensar que en seguir trabajando bien como lo venimos haciendo, involucrados y pensando en el día a día como lo hice siempre", apuntó.

Finalmente, el preparador rojiblanco eludió hablar de temas arbitrales y de la existencia o no de una sala VAR en la RFEF que no se conocería. "Las preguntas son muy buenas, pero sinceramente me importa más el partido del Celta que todas estas cosas que no voy a resolver explicando acá en dos minutos lo que pueda explicar", sentenció.