El Bukele anuncia que inscribirá su candidatura a presidente de El Salvador en los próximos días

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Claro que me voy a inscribir, pero no mañana. Todavía no sabemos qué día, pero obviamente sabemos que el último día es el 24 de octubre, así que cumpliendo la ley nos vamos a inscribir antes de que se termine el plazo", ha declarado.

Bukele ha explicado durante la inauguración de una central hidroeléctrica que este viernes se inscribirán los candidatos a diputados de la Asamblea y del Parlamento Centroamericano, tal y como ha recogido el periódico salvadoreño 'El Mundo'.

El partido gubernamental oficializó en julio la candidatura del presidente, cuando participó como candidato único pese a la prohibición constitucional de una reelección inmediata. Entonces, indicó que había "hablado el partido más grande de la historia" del país, mientras que agregó que "el 4 de febrero de 2024 el pueblo salvadoreño tendrá la última palabra".

Bukele ha impulsado en los últimos meses una contundente "guerra contra las pandillas" en virtud de la que ha encarcelado a más de 60.000 presuntos pandilleros y ha tratado de erradicar cualquier rastro que hayan dejado en la sociedad salvadoreña, incluidos mausoleos y tumbas. A pesar de la draconiana medida, las encuestas respaldan rotundamente al mandatario y su estrategia de seguridad, e incluso abogan por recrudecer aún más las medidas.