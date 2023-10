El Gobierno busca en toda España emplazamientos para aumentar la red de acogida tras la llegada de migrantes a Canarias

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Fuentes del Ministerio de Inclusión han precisado a Europa Press que están buscando emplazamientos tanto públicos --incluidos terrenos de Defensa--, como de entidades para liberar la presión migratoria en Canarias y estar preparados ante posibles escenarios de llegadas, aunque han puntualizado que de momento no se necesitan.

"El Ministerio de Inclusión está trabajando en varios planes de contingencia para reforzar la red de acogida ante posibles escenarios de llegadas", han explicado las mismas fuentes. Si bien, no han querido desvelar ninguno de los emplazamientos visitados hasta la fecha.

Tal y como ha avanzado el diario El País este viernes, personal del Ministerio, técnicos de Tragsa y la ONG Cruz Roja, visitaron hace pocos días los antiguos cuarteles militares de Campamento, en Madrid, para estudiar la posible instalación de carpas y contenedores para la acogida de entre 2.000 y 5.000 personas migrantes. No obstante, las mismas fuentes han puntualizado a Europa Press que este emplazamiento "no es prioritario" y "no está" en los "escenarios centrales" del Ministerio.

Según señaló este jueves el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su visita a la isla de El Hierro, el pasado martes, antes del Consejo de Ministros, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, convocó a una reunión a seis ministros más para evaluar "los distintos elementos que van surgiendo de la gestión de una situación como ésta" y para poder dar "una respuesta lo antes posible".

"Estamos coordinados y el coordinador en este caso es el ministro de la Presidencia. Nos estamos reuniendo y viendo todas las necesidades que van surgiendo, vamos a ver cómo se pueden abordar", apuntó Escrivá.

CASI 400 TRASLADOS A MÉRIDA Y HUESCA EN LOS ÚLTIMOS DÍAS

Respecto a los traslados de migrantes llegados de forma irregular a las islas Canarias hacia la Península, que han tenido lugar en los últimos días, como los 200 que llegaron al albergue de Mérida (Badajoz) o los casi 200 trasladados por el Gobierno a Quicena y Sabiñánigo (Huesca, Aragón), fuentes del Ministerio de Inclusión han explicado a Europa Press que siempre se actúa igual, derivando a las personas migrantes a los recursos donde hay plazas disponibles.

Las mismas fuentes precisan que la gestión del sistema de acogida que realiza el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es "integral y flexible en todo el territorio, no solo en las islas" y que "las personas migrantes que llegan son derivadas a los recursos donde hay plazas disponibles y mejor se adaptan a sus características".

Además, añaden que ya se hizo así durante la anterior crisis en Canarias en 2020, así como con los refugiados sirios, los ucranianos y los afganos; y han precisado que la estancia en esa red de acogida es voluntaria y ocurre tras permanecer bajo custodia policial durante un máximo de 72 horas.

Según puntualizan, a los recursos de la Península pueden llegar derivados de otros centros de la Península o de las islas. Igualmente, apuntan que hay solicitantes de protección internacional que van a los centros del sistema de acogida y personas migrantes vulnerables que llegan a las costas y a Ceuta y Melilla y que son atendidas en los centros de Atención Humanitaria.