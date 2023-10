80% de ofertas para contratar una franquicia son ‘patito’

Ocho de cada 10 ofertas para contratar una franquicia son “patito” y, casi todas, “pescan” al público ahorrador con títulos sensacionalistas como “aquí están las franquicias más baratas”, “las más económicas” y “las más triunfadoras”.

“Fácilmente 80% de las ofertas para una franquicia, que ahora encuentras en Internet, son patito; son negocios que no completan sus manuales, que están prueba y error y que no tienen sucursales, infirmó a Publimetro el director de la consultora Incentiva Empresas, Mario Antonio Morales.

Indicó que, en casi todos los casos, los promotores de esas franquicias ofrecen contratos hasta para vender chilaquiles, con una inversión mínima de 40 mil pesos, que sólo existen en animaciones o videos en 3D.

El también creador de la plataforma La Franquicia que Buscas, apuntó que –lo peor– es que detrás de esas operaciones hay costos ocultos de 200 mil, 400 mil o hasta 800 mil pesos en gastos adicionales para rentar un local, servicios de marketing o cuotas especiales.

Alertó que, en listas de las franquicias más baratas o patito, hay supuestos negocios que operan en home office, que venden licencias de marcas que no les pertenecen y que, con tal de ganar dinero o defraudar, promueven ferias para abrir locales en cabeceras municipales alejadas, donde no clientes y fracasan.

¿Cuántos marcas de franquicias hay en México?

De acuerdo con las cifras oficiales, en el país existen mil 500 marcas de franquicias, peor solo alrededor de 300 están registradas ante la Asociación Mexicana de Franquicias.

Lo que implica que 80% de dichos modelos de negocio e inversión –mil 200– pueden tener o no estrategias de producción, servicios, ventas y ganancias probadas, que promuevan el retorno del capital, rendimientos y el acompañamiento que ofrecen las franquicias reconocidas.

Mientras que 20% están registradas ante la Asociación Mexicana de Franquicias, aunque hay casos donde ciertos empresarios ofrecen contratos sin ser dueños de la marca, pero como pagan su membresía en la asociación, hacen negocios y participan en ferias, advirtió Mario Antonio Morales.

“Pese a todo, las franquicias son un modelo de negocio para todos los mexicanos, pero, para elegir una, necesitas tres cosas: un capital suficiente, ver para qué te alcanza, sabiendo que las más rentables requieren más de un millón de pesos; tiempo y pasión por eso que vas a vender; y disciplina y dedicación”, apuntó.

Tres preguntas a

Ángel Méndez Mercado, Docente de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) y especialista en Finanzas:

1. ¿Cuánto de mi ahorro debo invertir en una franquicia?

– Como en cualquier negocio o emprendimiento, se requiere de una inversión inicial, constituida por el patrimonio o capital de una persona y, de eso, va a depender de qué tanto se quiera arriesgar en la franquicia. No existe un porcentaje sobre el ahorro, más bien, aquí debemos hablar de que es un capital de riesgo y debemos ver qué tanto puedo arriesgar.

2. ¿Solo debo pensar en la inversión qué me solicita franquiciante, o debo tener un colchón de capital?

– Una buena recomendación siempre será tener un capital en reserva. El capital que le solicita la franquicia es un recurso que las personas deben estar dispuestas a perder, por eso se llama capital en riesgo y, si nos va mal, lo podemos perder absolutamente todo.

Sin embargo, si yo tengo un capital en riesgo y aparte tengo ese fondo de reserva o ese colchón de dinero, si me va mal en la franquicia, perderé el capital, pero no me quedaré en la calle.

3. ¿Las franquicias son una opción de negocios para los mexicanos o sólo funciona para grandes inversionistas?

– Las franquicias son un modelo muy accesible y me aventuraría a decir que, cualquier persona con un espíritu de emprendimiento, disciplinada en la administración y sobre todo en las finanzas, puede tener acceso si cuenta con el capital necesario y analiza que sea un esquema conveniente.

