NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

____

____

Video se grabó en una exhibición de vuelo de California, no muestra ataque en Israel

LA AFIRMACIÓN: Video muestra a un avión atacando territorio israelí.

LOS HECHOS: El video corresponde a un evento aéreo en Huntington Beach, California, y circula en las redes sociales desde el 29 de septiembre, una semana antes de que estallara la guerra entre Israel y Hamas. El autor del video confirmó a The Associated Press que no tiene relación con el conflicto.

Publicaciones ampliamente compartidas en redes sociales utilizan un video en el que aparece un avión supuestamente lanzando bombas y afirman que se trata de uno de los ataques en Israel.

Pero estas publicaciones son erróneas. En una búsqueda inversa de imágenes, The Associated Press encontró que la misma grabación se difundió en la cuenta de Instagram Combat Learjet el 29 de septiembre, una semana antes del ataque sorpresa de Hamas.

En respuesta a una consulta de AP por correo electrónico, Combat Learjet confirmó que grabó el video durante el espectáculo aéreo Pacific Airshow realizado en septiembre en Huntington Beach, en California.

Marcus Bullock, vocero de la base conjunta Langley-Eustis del Departamento de Defensa de Estados Unidos, explicó que el video muestra a un avión F-22 Raptor del equipo de exhibición “que ayuda al público a entender las capacidades operacionales” del piloto y la aeronave.

“El avión no estaba atacando un objetivo. Más bien, el piloto realizaba esta maniobra mientras desplegaba bengalas para mostrar el manejo y las capacidades operativas del F-22 Raptor”, agregó.

La guerra que inició el 7 de octubre, cuando los combatientes de Hamas atacaron en el sur de Israel, ha dejado 4.000 muertos y más de un millón de personas desplazadas.

— El periodista de la AP León Ramírez verificó esta información.

____

Video de Biden llegando a Israel no es reciente

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra al presidente estadounidense, Joe Biden, llegando a Israel.

LOS HECHOS: Un video muestra a Biden tras haber bajado del avión presidencial, parado en una alfombra roja y rodeado de personas y militares que lo saludan y le indican en dónde colocarse.

Usuarios en redes sociales han compartido el video en las últimas horas asegurando falsamente que muestra al mandatario estadounidense llegando a Israel.

Pero tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, AP encontró que el video fue grabado el 13 de julio de 2022 durante una visita del presidente Biden a Israel, no recientemente como sugieren las publicaciones.

Biden arribó este miércoles a Israel para reunirse con líderes israelíes, a medida que aumentan las preocupaciones de que la guerra entre Israel y Hamas pueda expandirse hasta convertirse en un conflicto regional más amplio.

AP grabó un video en donde se ve al mandatario estadounidense bajando por las escaleras del avión presidencial al momento de su llegada a Israel. En la grabación, las escaleras de la aeronave no tienen una alfombra roja, la corbata de Biden es distinta y no hay militares saludándolo.

La bienvenida a Biden el miércoles fue muy diferente a la de 2022. En esta ocasión ,según bajó Biden, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lo saludó y le dio un abrazo. Posteriormente, el presidente de Israel, Isaac Herzog, hizo lo mismo. Ninguno de los funcionarios israelíes aparece en el video de hace poco más de un año.

Tras su llegada, Biden prometió mostrar al mundo que Estados Unidos se solidariza con Israel durante su visita y ofreció una evaluación de que la mortal explosión en un hospital de la Franja de Gaza que provocó protestas masivas en las naciones árabes aparentemente no fue llevada a cabo por las fuerzas militares israelíes.

“Según lo que he visto, parece que lo hizo el otro equipo, no usted”, dijo Biden al primer ministro israelí durante una reunión. El mandatario dijo que había “mucha gente ahí fuera” que no estaba segura de qué causó la explosión, que desató protestas en todo Medio Oriente. Biden dijo más tarde que basó su conclusión en los datos que le mostró el Departamento de Defensa.

Biden también tenía previsto visitar Jordania para reunirse con el rey Abdullah II, quien iba a organizar reuniones con el presidente palestino, Mahmoud Abbas, y el presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sissi, pero la cumbre fue cancelada después de la explosión del hospital que propició que Abbas se retirara en señal de protesta.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Biden hablaría con Abbas y el-Sissi por teléfono el miércoles cuando regresara a Washington.

Cientos de palestinos inundaron las calles de las principales ciudades de Cisjordania, incluida Ramallah. Más personas se unieron a las protestas que estallaron en Beirut, Líbano y Ammán, Jordania, donde una multitud enojada se reunió frente a la embajada de Israel, informó AP.

El martes una enorme explosión sacudió un hospital de la ciudad de Gaza lleno de heridos y otros palestinos que buscaban refugio, matando a cientos de personas, dijo el Ministerio de Salud dirigido por Hamas. Hamas culpó a un ataque aéreo israelí, mientras que el ejército israelí culpó a un cohete fallido por otros militantes palestinos.

Al menos 500 personas murieron, dijo el ministerio.

Israel dijo el miércoles que permitirá a Egipto entregar cantidades limitadas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, la primera ruptura en un asedio de 10 días al territorio.

La oficina de Netanyahu dijo que la decisión fue aprobada después de una solicitud del presidente de Estados Unidos. Dijo que Israel “no obstaculizará” la entrega de alimentos, agua o medicinas, siempre y cuando estén limitados a los civiles en el sur de la Franja de Gaza y no vayan a los militantes de Hamas. En dicha declaración no se mencionó el combustible.

— La periodista de la AP Abril Mulato verificó esta información.

____

____

Putin no advirtió que EEUU podría invadir México

LA AFIRMACIÓN: El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que Estados Unidos podría invadir México.

LOS HECHOS: Una publicación que circula en Facebook dice erróneamente que Putin advirtió a López Obrador que el gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, podría invadir México.

El video muestra fotografías de Putin y de López Obrador mientras un narrador habla sobre la supuesta advertencia.

El narrador dice incorrectamente que esto ocurrió mientras Putin y López Obrador hablaban sobre la compra por parte de México de aviones de combate rusos.

López Obrador ha enfrentado críticas por haber asumido una postura de neutralidad en el conflicto entre Rusia y Ucrania tras la invasión ordenada por Putin del territorio ucraniano el 24 de febrero de 2022.

Pero no es verdad que Putin haya lanzado la advertencia a López Obrador. Al hacer búsquedas en los comunicados del Kremlin y de la presidencia mexicana, AP no encontró registros de que haya ocurrido un intercambio como ése.

Tampoco existe ningún indicio en las redes sociales oficiales de Putin y de López Obrador de que haya ocurrido algo así.

El video que circula tampoco muestra ninguna evidencia del supuesto intercambio entre Putin y López Obrador.

Además, el gobierno mexicano ha desmentido previamente que haya adquirido o busque adquirir armamento o equipo militar a Rusia.

Por ejemplo, en una conferencia matutina de López Obrador el 8 de noviembre de 2022 el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, aclaró que el ejército mexicano no ha adquirido ni planeaba adquirir armamento ni equipo militar a Rusia.

“Nuestros aviones son de otro origen, principalmente estadounidense, no de origen ruso”, dijo Sandoval al responder preguntas sobre un reporte periodístico difundido en ese entonces que hablaba de un supuesto acuerdo para comprar equipo militar a Rusia.

Además, el presidente estadounidense, Joe Biden, y el mandatario mexicano han reiterado que buscan mantener una relación de coordinación mutua en distintos temas como migración, economía y seguridad.

Al momento de la publicación de este artículo, la Cancillería mexicana no había respondido a una solicitud de AP sobre la afirmación errónea que circula.

— El periodista de la AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

___

Embajada de Irán niega que Cristiano Ronaldo fuera sentenciado a 99 latigazos

LA AFIRMACIÓN: El futbolista Cristiano Ronaldo fue sentenciado a 99 latigazos en Irán por adulterio, debido a que abrazó a una mujer.

LOS HECHOS: La Embajada de Irán en España negó la sentencia contra el astro portugués. En un comunicado compartido en X, anteriormente conocido como Twitter, negó “cualquier fallo judicial contra cualquier deportista internacional en Irán.

Medios de comunicación y usuarios de redes sociales afirmaron que Cristiano Ronaldo, quien debutó este año con el partido Al-Nassr de Arabia Saudita, fue condenado a un castigo físico por adulterio.

“Cristiano Ronaldo ha sido condenado a 99 latigazos por la justicia de Irán que el portugués recibirá la próxima vez que viaje a ese país, según informan medios iraníes. Cristiano está siendo condenado porque abrazó a la pintora iraní, Fátima Hamami, como agradecimiento por regalarle un cuadro (sic)”, dice una publicación que acumula 23.000 interacciones en Facebook.

Los mensajes incluyen fotos de Ronaldo abrazando a Fatemeh Hammami, una mujer que tiene discapacidad y difunde en redes sociales retratos de personalidades que hace con los pies.

Sin embargo, las publicaciones son erróneas. La Embajada de Irán en España rechazó que la justicia del país haya condenado a algún deportista.

“Desmentimos rotundamente la emisión de cualquier fallo judicial contra cualquier deportista internacional en Irán”, escribió. Acusó que este tipo de mensajes buscaban tapar los recientes ataques de Israel contra Gaza, tras el ataque sorpresa de Hamas.

La Embajada añadió que las fotografías se tomaron en septiembre, cuando el laureado jugador viajó a Irán los días 18 y 19 de septiembre para jugar en un partido oficial de fútbol y se reunió con Hamami.

AP reportó que Ronaldo visitó por primera vez Irán en esa fecha para un partido del club saudí Al-Nassr y se enfrentó con el club iraní Persépolis en Teherán.

AP hizo una consulta con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán para obtener mayor comentarios sobre la supuesta sanción, pero no obtuvo respuesta inmediata.

Las imágenes de Ronaldo con Hamami fueron publicadas también en la cuenta de Instagram de la pintora.

— León Ramírez

___

Encuentra más verificaciones de la AP aquí: https://apnews.com/hub/ap-verifica

___

Sigue a @APFactCheck en Twitter: https://twitter.com/APFactCheck