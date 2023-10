Rafa Benítez: "Si miramos los números económicos, el Atlético es uno de los grandes de España"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Si miramos los números económicos, es uno de los grandes de España: es un equipo con muchísimo potencial, con dinero para comprar futbolistas de nivel, con un buen entrenador, muy buena afición... Tiene cosas que les hacen ser equipo grande y por eso pueden acceder a un mercado de futbolistas más desequilibrantes y que encajan en el perfil de lo que busca el entrenador. Es un equipo fuerte, equilibrado y muy peligroso", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, espera ver "un partido en la línea" de lo que hicieron "contra el Barcelona o el Madrid, por intensidad y buen juego", aunque desea "que el resultado sea distinto". "En los partidos contra Real Madrid y Barcelona el equipo ha dado muy buen nivel. Es cierto que el Atlético es otro tipo de rival, muy fuerte también, pero con otras características. Tenemos que tener la mentalidad de competir contra cualquiera. Contra los grandes nos penalizó cometer errores en defensa y no aprovechar las ocasiones que tuvimos en ataque. Tenemos que intentar ser más eficaces de cara a gol y defender mejor, con los grandes más", advirtió.

En otro orden de cosas, el preparador madrileño afirmó que está "muy ocupado" en tratar de que mejore el equipo, ahora en puestos de descenso, y que no se siente presionado por las críticas. "Me da mucha rabia que con tanto apoyo y tanta gente deseando y trabajando para que el equipo funcione se nos hayan escapado algunos partidos que podían habernos dado puntos. Somos un equipo que tenemos una media alta de remates por partido y aun así no conseguimos sacar el partido", indicó.

"Utilizo siempre el símil del maratón; esto es un maratón, y por desgracia hemos empezado un poco más lentos de lo que esperábamos, pero quedan muchos partidos. El equipo da sensaciones muy positivas y a ver si las mantenemos y si en algún momento la suerte cae de nuestro lado para ganar confianza", subrayó.

Por ello, cree que todos, aficionados y equipo, deben ser más optimistas. "Me dicen 'somos el Celtiña y estamos acostumbrados a sufrir'. No. Nosotros tenemos que intentar que esto no sea un sufrimiento permanente y que podamos disfrutar. Para eso, hay que sentar las bases, y hasta que esas bases no sean sólidas un día vamos a ganar y otro no. Salvo en el del Alavés, en todos los partidos hemos estado ahí y hemos sido competitivos. Tenemos que empezar a ganar partidos seguidos", señaló.

"Hemos hecho los deberes, pero no lo suficiente para sacar nota. Hemos sido competitivos contra cualquier rival, así que hay que confiar en que alguna ocasión de estas la suerte nos favorezca y consigamos los resultados que nos den la confianza para afrontar los siguientes con más garantía", prosiguió.

"NO PUEDO PONER EL DEDO ACUSADOR EN IVÁN VILLAR"

Por otra parte, confirmó las bajas del serbio Mihailo Ristic, tras lesionarse con su selección, y de Carles Pérez, por "molestias", antes de hablar del estado de jugadores como Kevin Vázquez. "Kevin está fenomenal porque trabaja muy bien. Es un chaval muy inteligente y él sabe cuál es su misión: su misión es ser un jugador positivo dentro del grupo, competitivo y estar dispuesto siempre para cualquier necesidad, y estoy encantando con él. Es consciente de eso y lo sabe. Está fenomenal", señaló, antes de hablar de los tres guardametas y de los goles encajados.

"Los tres porteros están trabajando muy bien. Es una situación un poquito especial, porque los porteros dependen mucho no de encajar, sino de cómo los encajan para tomar decisiones. Los tres entrenan bien, pero yo no puedo poner el dedo acusador en Iván -Villar-; lo está haciendo bien. Tienen que seguir compitiendo y nosotros tenemos que elegir el más adecuado para cada partido, aunque en este momento Iván tiene esa ventaja, pero Guaita y Marchesín están bien. Es bueno para nosotros que esa competitividad siga existiendo", añadió.

Respecto a la lesión del central Joseph Aidoo, que perderá la temporada tras romperse el tendón de Aquiles de la pierna izquierda con Ghana, Benítez lamentó la "desgracia". "El problema de los jugadores que se marchan a jugar con las selecciones y vuelven lesionados o se lesionan allí es constante durante años. Es muy difícil de evitar si se siguen disputando partidos y partidos. Nos hace daño, y más cuando hemos jugado partidos con tres centrales", explicó.

Sin embargo, no desveló si irán a por otro central en el mercado de invierno. "Ahora lo que tenemos que hacer es intentar sacar rendimiento a los jugadores que tenemos. En enero valoraremos", dijo, además de hablar de si esto afecta al cambio de sistema. "Cuando hemos jugado con cinco defensas, tiramos más de 15 veces a puerta; era un 3-4-3 más que otra cosa. Las dos alternativas las trabajamos sobre distintos sistemas por si tenemos que utilizar uno u otro. Dependiendo lo que nos encaje y jugadores que tengamos utilizamos uno u otro", finalizó.