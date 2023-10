Xavi Hernández: "Nos viene un Athletic enrachado, será un partido muy difícil"

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

"Espero un partido difícil, como siempre. El Athletic y Valverde creo que están haciendo un gran inicio de temporada. Es un equipo físicamente muy fuerte, técnicamente muy bien dotado, que nos apretará alto, que nos exigirá muchísimas cosas. Son valientes, Valverde es un entrenador valiente que normalmente le gusta hacer la presión alta", explicó en rueda de prensa.

De ahí que no prevea un fin de semana tranquilo. "Nos viene el Athletic enrachado, viene con confianza. Viene un rival muy físico. Nosotros estamos centrados en lo que podemos controlar nosotros, que es el partido del domingo. Ya centrados, ya analizando al rival, analizando lo que no hemos conseguido", manifestó.

"Es un rival muy difícil, destacaría el nivel físico también y que están en un buen estado de forma, a excepción del derbi vasco. Han estado muy bien, han estado muy bien los últimos partidos y por tanto espero un rival difícil. Nosotros tenemos bajas importantes, pero no es ninguna excusa", reiteró.

Para Xavi, se trata de "resistir y de mejorar". "Debemos seguir jugando con ilusión, seguir mejorando en el juego, que los resultados vengan a través del juego. No nos lo planteamos como una excusa de que tenemos 5 o 6 bajas importantes, nos lo planteamos todo como un reto. Paso a paso y a sumar tres puntos que serían importantísimos para nosotros. Y volver a jugar bien, volver a tener buena sensación", comentó, en referencia a esas bajas de Lewandowski, Koundé, Raphinha, De Jong, Pedri o Sergi Roberto.

Pese a ello, intentarán ganar para no perder el tren cabecero de LaLiga. "Son tres puntos que nos separan del líder y un punto que nos separa del Girona, así que nada, estamos terceros en la clasificación y es verdad que no hemos perdido, pero hemos empatado tres partidos que no deberíamos haber empatado. En muchos casos merecíamos ganar y en otras pues no hicimos méritos suficientes como para llevarnos los tres puntos", matizó.

"Hay que seguir, esto es muy largo, está claro. Tenemos la experiencia del año pasado, que también nos costó mucho al principio pero luego encadenamos una racha muy buena. Se trata de seguir trabajando, luchando, mejorando el día a día en el juego y nada más. Centrados en el domingo", aseveró el técnico egarense.

Por otro lado, celebró que el equipo esté encontrando el gol pese a la ausencia de Robert Lewandowski, quien fue el máximo goleador del equipo y Pichichi de LaLiga el año pasado. "De cara al gol, futbolistas de segunda línea que tienen que aportar, no sólo los delanteros y extremos. Es buenísimo para el grupo que no solo marque Lewandowski, el año pasado dependíamos muchísimo en esta faceta de él. Lo veo como algo positivo", destacó.