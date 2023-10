Argentina se toma en serio el duelo por el tercer lugar en el Mundial de Rugby

PARÍS (AP) — Argentina se toma en serio el encuentro por el tercer lugar que nadie quiere disputar en la Copa Mundial de Rugby.

Los Pumas se tuvieron que conformar con el duelo por la medalla de bronce tras perder la semifinal ante Nueva Zelanda 44-6 el viernes en el Estadio de Francia.

La final por el bronce se disputará el próximo viernes, un día antes de la final. Los Pumas enfrentarán al perdedor del duelo entre Sudáfrica e Inglaterra que se disputa más tarde.

Los Pumas nunca han alcanzado la final, pero han disputado dos veces el duelo por el tercer lugar —lo ganaron en el 2007 y perdieron en el 2015.

Juan Fernánde Lobbe estuvo en ambos encuentros y ahora está de vuelta con Argentina como asistente de entrenador.

“Es un duelo importante”, advirtió el sábado. “Salgan, disputen un buen juego, mejoren con respecto a lo que hicimos este fin de semana y cuélguense la medalla”.

Fernández Lobbe dijo que Argentina jugó la forma en la que quería la semifinal, pero que los All Blacks estuvieron a otro nivel.

“Fueron 180 segundos en los que pasamos de 15-6 a 27-6”, reconoció. “Un scrum al final de la primera mitad, una penalización, lineout, anotan un try Pero hubo o dos momentos que no fueron buenos. En la primera mitad tuvimos buenas acciones, pero no las pudimos convertir en puntos”.

Los tries de los All Blacks antes y después del medio tiempo pusieron fin a las esperanzas de los Pumas que disputar su primera final.

“La decepción es muy, muy grande”, aseguró Fernández Lobbe. “Llegamos buscando disputar la final y no lo haremos. Es el equipo es claro y lo dejaron en claro ayer, que terminar con una medalla es importante”.

“Estoy convencido que el equipo tiene la atención y determinación para tener un gran juego y ganar el viernes. Lo vi en sus caras, en sus expresiones, y lo sentí”.