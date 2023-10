El pesista Arley Calderón atrapa primer oro de Cuba en los Panamericanos de Santiago

SANTIAGO (AP) — Arley Calderón ganó medalla de oro en la división de 61 kilogramos el sábado y Cuba inició con fuerza su participación en el levantamiento de pesas de los Juegos Panamericanos de Santiago, donde espera lavarse la cara luego de una decepcionante actuación hace cuatro años.

Calderón, sexto en Lima 2019, totalizó 279 kilogramos combinados para superar al mexicano Víctor Güemez, quien alzó 276 y se quedó con la plata, mientras que el peruano Luis Bardales totalizó 275 para asegurar el bronce.

La medalla de oro de Calderón fue también la primera de ese color para la delegación cubana en Santiago 2023.

“Hace cuatro años no tuve una actuación muy buena, pero me preparé cuatro años y aprendí mucho de los entrenadores para que ahora saliera un buen resultado”, dijo Calderón. “Es un buen resultado. Todavía no clasifico a Juegos Olímpicos, pero me ayuda a la preparación”.

A lo largo de la historia de los Juegos Panamericanos, Cuba es el país más laureado en el levantamiento de pesas. Los caribeños acumulan 67 medallas de oro para superar a Estados Unidos, segundo con 50. Colombia es tercero con 30.

Pero hace cuatro años, en Lima 2019, la delegación de la isla apenas pudo conseguir una medalla de plata en todas las pruebas.

Calderón ya se encargó de mejorar eso en apenas el primer día.