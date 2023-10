Estados Unidos sanciona a entidades que contribuyen a la proliferación de misiles balísticos

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"El Departamento de Estado está señalando a General Technology Limited, Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd. y Changzhou Utek Composite Company Ltd. por haberse comprometido, o haber el hecho de compromiso, en actividades o transacciones que han contribuido materialmente, o presentan un riesgo de contribuir, a la proliferación de armas de destrucción masiva", ha explicado el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado.

En la misma nota han asegurado que General Technology Limited ha trabajado para "suministrar materiales de soldadura, que son utilizados para unir componentes de los engranajes de misiles de balística". Por su parte, continúa el escrito, Beijing Luo Luo Technology habría suministrado "maquinaria, que se puede utilizar en la producción de motores de cohetes de propulsor sólido y pueden ser controlados por el Régimen de control de la tecnología de misiles".

Por último, Changzhou Utek Composite Company ha trabajado "desde 2019 para suministrar fibra de vidrio D, tejido de cuarzo y tejido con alto contenido de sílice, todos los cuales tienen aplicaciones en sistemas de misiles", han denunciado desde el Departamento de Estado.

"Las acciones de hoy demuestran que Estados Unidos continuará actuando en contra de la proliferación de armas de destrucción masiva, de sus medios de entrega y las actividades de adquisición asociadas que sean motivo de preocupación, dondequiera que ocurran", han zanjado.