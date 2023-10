Simmons recupera su salud y la titularidad, ahora los Nets esperan que juegue como de antaño

NUEVA YORK (AP) — El reporte de los visores es muy similar al que usaron para describir a Ben Simmons cuando fue elegido al Juego de Estrellas con Filadelfia y no como ahora que suplente en Brooklyn.

“Aún soy veloz, aún puedo saltar, sigo siendo fuerte”, aseguró Simmons.

No fue así la campaña pasada.

No cuando fue ineficiente cuando regresó de una cirugía de espalda y por lo que Simmons ni siquiera pudo protestar cuando lo cambiaron de su posición habitual y eventualmente quedó fuera de la rotación del entrenador de los Nets Jacque Vaughn.

“Es difícil que un entrenador confíe en ti y crea en ti cuando ni siquiera te ve”, admitió Simmons. “Y no soy capaz de hacerlo físicamente y él no puede verme, como entrenador haría lo mismo: ‘Bueno, no te voy a poner a jugar si no puedes competir y si no puedes hacer lo que yo sé puedes hacer’”.

La relación de Simmons con Vaughn parece estar reparado, lo mismo que su cuerpo.

De vuelta como armador, Simmons se ha movido con agilidad y decisión en la pretemporada tras disputar apenas 42 encuentros las últimas dos temporadas. Los Nets tienen la esperanza de que aunque no cuentan con Kevin Durant y Kyrie Irving, tendrán al viejo Ben Simmons de vuelta.

“Se ve en forma, con confianza y muy agresivo y parece que tienen una serie de cosas para él”, indicó el entrenador de los 76ers Nick Nurse.

Eso fue aparente desde el primer duelo de exhibición de los Nets cuando Simmons superó a LeBron James avanzando hacia la canasta en el duelo ante los Lakers en Las Vegas.

Si Simmons puede mantener el ritmo cuando empiecen a contar los partidos, Brooklyn tendrá a un jugador como pocos, un armador de 2,08 metros y que es lo suficientemente veloz para superar a la mayoría de sus rivales en ofensiva y suficientemente fuerte para proteger cualquier posición en defensa.

Pero si Simmons juega como las últimas dos temporadas, cuando no pudo jugar por salud mental y luego por salud física, tendrán a un jugador al que le deben más de 78 millones de dólares en dos años y que suma 5 de 36 intentos de tres.

“Necesita recuperar su explosión y es lo único que me pregunto, si lo puede recuperar”, indicó Doc Rivers, exentrenador de los Sixers y actual analista de ESPN.

Simmons se sometió a una microdiscectomía en mayo del 2022 y mientras recuperaba su nivel, Simmons comenzó a tener problemas de rodilla y en la pantorrilla que lo llevó a perderse 20 encuentros antes de que una compresión en el nervio de la espalda pusiera fin a su temporada en marz.

Vaughn, quien reemplazó a Steve Nash en noviembre pasado, decidió desde antes de que no podía esperar por Simmons.

No fue hasta este verano, fuera del estrés de la campaña, que Vaughn se percató que Simmons no es que no quisiera, si no que no podía. Vaughn visitó a Simmons durante una práctica en Miami y ahora aseguran que su relación es mejor.