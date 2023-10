Bullrich vota confiada: "yo voy a ser presidenta"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Yo voy a ser la presidenta", ha declarado este domingo desde el colegio electoral de la Sociedad Rural Argentina, en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, desde el que ha ejercido su derecho al voto.

"Es una sensación muy impresionante haber logrado ser la candidata de Juntos por el Cambio y representar a tanta gente que adhiere a nuestra propuesta. Tenemos que esperar el resultado, pero estamos contentos con lo que hemos hecho y le hemos ofrecido al pueblo argentino", ha apuntado, según recoge la agencia de noticias argentina Télam.

Después ha explicado que almorzará milanesas con sus hijos y nietos, en su casa, y luego se desplazará a la sede de su partido para después marchar hasta el Parque Norte, donde la coalición opositora esperará el resultado de los comicios.

Bullrich se ha referido también a las palabras de la vicepresidenta, Cristina Fernández, quien se ha distanciado del presidente saliente, Alberto Fernández, de quien dijo que no la escuchaba. "Si siendo vice no es escuchada, me parece que es una excusa para no hacerse cargo del Gobierno", ha argumentado.