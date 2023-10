Ecuador: Exvicepresidente Glas dice que audios que circulan en redes sociales son "calumnias"

QUITO (AP) — El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, quien se encuentra en libertad provisional desde 2022, dijo el sábado que es objeto de una campaña de difamación en redes sociales como venganza por una denuncia que hizo contra una excolaboradora por extorsión.

En un comunicado que difundió el sábado, el ex segundo mandatario afirmó que dicha campaña de “infamias y calumnias” tiene como fin dañar su “honra y reputación”, y que se dio a raíz de una denuncia de extorsión que presentó esta semana en contra de su exasesora Soledad Padilla, quien por su parte lo estaría acusando de acoso.

Glas aseguró que, tras la oficialización de la denuncia de extorsión, circula en redes sociales una “cadena pagada de WhatsApp”, por lo cual su defensa legal realizará los trámites para afrontar el tema que espera se desarrolle de manera “adecuada y justa”.

Los mencionados audios que se difunden en redes sociales y que han sido reproducidos por medios locales dejan oír la voz de un hombre y una mujer, supuestamente Glas y Padilla, quienes cruzan palabras y entablan una conversación de desmentidos y acusaciones mutuas, en la que ésta señala una denuncia penal por acoso y violencia sicológica.

The Associated Press no ha verificado la autenticidad de los audios.

Según el portal de denuncias de la Fiscalía, la acción legal contra Padilla fue presentada el 18 de octubre, aunque ni en el mismo portal ni en el de consultas de causas judiciales se visualiza la demanda por acoso que habría impulsado la excolaboradora de Glas.

El exvicepresidente cumplía dos condenas de prisión desde 2017 tras ser sentenciado a seis años de cárcel por asociación ilícita en el caso Odebrecht y a ocho años por sobornos en la ejecución de obras públicas durante su gestión en el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), ante lo cual siempre adujo ser víctima de persecución política.

En noviembre de 2022 se benefició de una sustitución de medidas, como prohibición de salida del país y la presentación semanal ante un tribunal. En junio de 2023, un juez restituyó sus derechos políticos, fallo por el cual el exmagistrado ahora es procesado por la Fiscalía que lo acusa de prevaricato.

Glas fue elegido vicepresidente en 2013 en el periodo de Correa. En 2017 fue elegido nuevamente, esta vez como compañero de fórmula de Lenín Moreno, aunque meses después de posicionarse en el cargo fue condenado a prisión.