Jessica Chastain llega a Morelia con acuerdo del sindicato de actores SAG-AFTRA en día 100 de huelga

MORELIA, México (AP) — En el Festival Internacional de Cine de Morelia, la actriz galardonada con el Oscar Jessica Chastain hizo algo que muchos astros de Hollywood no han podido realizar en meses: desfiló por una alfombra roja y tuvo una conferencia de prensa, actividades habituales antes de que estallara la huelga histórica de actores, que cumplió el sábado 100 días.

El paro del Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA) es hasta ahora el más largo de su organización y tras la ruptura de las negociaciones con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP por sus siglas en inglés) no tiene fin a la vista. Ya ha trastocado los estrenos de la segunda mitad del año, que suelen ser las apuestas fuertes de los estudios para la temporada de premios, llevó al cambio de fecha de los Emmy de septiembre a enero y algunos temen que sus repercusiones podrán sentirse incluso en los Premios de la Academia previstos para marzo de 2024.

Pero Chastain, al igual que innumerables actores, se mostró firme en su postura y en las demandas para mejoras laborales de su gremio.

“Primero tienen que haber negociaciones y eso sólo puede pasar cuando ambas partes están en la mesa”, dijo Chastain el sábado en una conferencia de prensa previa a la alfombra roja del filme del director mexicano Michel Franco “Memory”, que protagoniza junto con Peter Sarsgaard.

“Sí llevamos 100 días en huelga, nunca lo hemos hecho, pero seguirá y no terminará pronto si no tenemos un contrato justo”, agregó Chastain.

La estrella destacó que sus demandas, que incluyen mejores compensaciones económicas, protecciones ante la inteligencia artificial y mayores regalías de parte de los servicios de streaming, son viables y en algunos casos urgentes.

“El 87% de mi sindicato no tiene seguro de salud, 87% de mi sindicato gana menos de 26.000 dólares al año, muchas de esas cosas tienen que cambiar”, dijo. “Se puede lograr, es posible, la película que Michel y yo acabamos de hacer, tenía como 50 miembros de producción que pudieron trabajar... Lo maravilloso de los acuerdos provisionales (como el que los llevó a Morelia), es que permite que la gente vuelva a trabajar, los únicos que no deberían estar trabajando ahora son la AMPTP y ellos deben volver a la mesa”.

Los acuerdos provisionales del SAG-AFTRA también mantienen la filmación de numerosas producciones en Hollywood realizadas por empresas independientes que no están afiliadas a la AMPTP. Bajo los acuerdos, las productoras deben aceptar los términos que el sindicato propuso por última vez durante las negociaciones, que incluyen una nueva tasa de salario mínimo, que es un 11% más alta que la anterior.

La película a la que se refería Chastain es una nueva colaboración con el director después de “Memory” en la que también actúa el bailarín mexicano Isaac Hernández y se desarrolla en San Francisco y México y “ya estamos planeando otra más”, dijo Franco.

“Me encanta estar en México, me encanta filmar aquí”, afirmó Chastain. “De hecho viví un poco en México cuando era niña, mi abuela vivía en México, así que me gusta mucho estar aquí”.

“Memory” se estrenó en la pasada edición del Festival de Cine de Venecia, donde le valió la Copa Volpi a mejor actor a Sarsgaard. También formó parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Toronto. Presenta a Sylvia (Chastain) una alcohólica que cumple 13 años de sobriedad cuya vida se trastoca por un encuentro con Saul (Sarsgaard), en una reunión de excompañeros de secundaria, que le desata recuerdos de un abuso sexual sufrido cuando ella era adolescente. Saul padece demencia y al parecer se está obsesionando con Sylvia.

“Es una persona que se niega a estar en esta condición, que va a vivir cada segundo de su vida al máximo”, dijo Sarsgaard. “Pasó de ser una persona que realmente no quería interpretar, a ser una persona que admiraba, aprendí mucho de este personaje”.

Es el tercer filme de Franco hablado en inglés después de “Sundown” y “Chronic”. En el caso de “Memory” continúa su interés por personajes que son cuidadores de otros, que en filmes diferentes suelen estar en la sombra. En “Chronic” Tim Roth interpreta a un enfermero de pacientes terminales, en “Memory” Chastain es una trabajadora social que atiende a adultos con capacidades diferentes.

“Me gusta escribir y poner el foco en personas que en la sociedad son invisibles”, afirmó Franco. “Me interesa más la gente rota, la gente que no busca ser perfecta y brillar en sociedad, no soporto a esa gente que va del ego, esa cosa de la perfección la detesto y me interesa más que mis personajes vulnerables”.

La película se filmó en Nueva York con un equipo de producción con muchos directores de departamento mexicanos, incluyendo vestuario, arte, edición y maquillaje.

“Lo siento como una celebración total estar en casa y ver tantas caras conocidas, esta es mi patria”, manifestó Franco.