Por 20 mil pesos, el reloj del Parque Hundido está en el abandono y sin funcionar

Vecinos de la alcaldía Benito Juárez denuncian la falta de mantenimiento y abandono en que se encuentra el Reloj Monumental del Parque Hundido, que destaca por ser el segundo más grande del mundo; sin embargo, no funciona desde 2020 cuando fue vandalizado el cableado del sistema eléctrico con el que opera, por lo que hoy en día se encuentra mudo y sin dar la hora, pese a que su reparación podría resolverse con 20 mil pesos, según indican especialistas.

Durante un recorrido que realizó Publimetro por el parque en la alcaldía Benito Juárez, se constató que no solamente el reloj se encuentra en malas condiciones, sino que la Bandera nacional, colocada en el hasta principal, se encuentra rasgada, y las autoridades no han acudido a repararla, entre otros desperfectos.

“Es incoherente que se hable de recuperar espacios al aire libre, como este parque, cuando no se le da mantenimiento correctamente. Sobre el reloj, nos gustaría que lo repararan; viene gente, quinceañeras, novios a tomarse fotos en este reloj. No sé por qué lo tienen tan abandonado, no solo el reloj, sino el parque, está sucio, no hay vigilancia”, expresó Maricela Rodríguez, habitante de la colonia Nochebuena, que acude todas las mañanas con un grupo de amigas a realizar ejercicio en este parque.

El Reloj Monumental Parque Hundido, ya ni la hora da. (Foto: Publimetro)

El reloj está ubicado en la colonia Del Valle, sobre la avenida Insurgentes. “El Parque Luis G. Hurbina”, conocido como “Parque Hundido”, es uno de los más famosos de la Ciudad de México, por su original relieve y numerosos atractivos. Esta pieza fue adquirida en 1977 por Arturo Llorente González, jefe de la delegación Benito Juárez en ese entonces.

El mantenimiento del Reloj Floral se divide en carátula y el mecanismo; de lo primero se encargan los jardineros de la alcaldía; del segundo, Relojes Centenario asiste en el mantenimiento o a arreglar cualquier imprevisto que presente.

Al paso de los años ha modificado su diseño, en su centro tuvo una estrella vegetal con 12, 8, 6 puntas y ahora 4. Al principio poseía un carillón musical que daba campanadas y reproducía “Cielito lindo”, “México lindo y querido”, “Vals sobre las olas” y, en diciembre, “Campanadas navideñas”, pero estas han dejado de sonar.

La bandera nacional ubicada en el Parque Hundido se encuentra desgarrada. (Foto: Publimetro)

¿Qué dicen las autoridades de Benito Juárez?

Publimetro acudió a la alcaldía Benito Juárez, donde el titular de la JUD de Arbolado y Áreas Verdes, Francisco Bravo, explicó que el reloj monumental presenta fallas de funcionamiento por daños debido a fue “hurtado” el cable con el que opera, es decir, funciona a través de energía eléctrica.

De acuerdo con los argumentos del funcionario, cuesta cara la reparación y darle mantenimiento al reloj monumental, ya que es una pieza que por su magnitud debe ser atendida por especialistas.

Publimetro contactó a la empresa Relojes Centenario, la cual diseñó, fabricó e instaló el reloj del Parque Hundido, misma que le da mantenimiento al mismo, y esta indicó que la reparación tiene un costo de 20 mil pesos para ponerlo a funcionar.

“Este fue un proyecto especial, es el primer reloj floral que diseñó y fabricó Relojes Centenario en México, que tuvo un proceso de 14 meses para su construcción. Hoy en día el reloj cuenta con un sistema mecatrónico, de manera tal que si no cuenta con energía eléctrica, no opera. En este momento el reloj está parado porque alguien pilló el suministro eléctrico que alimenta al mecanismo del reloj floral. Ya estamos en diálogo con la alcaldía Benito Juárez para que se vuelva a instalar el suministro eléctrico y se ponga a trabajar como debe ser”, explicó José Luis Olvera, director general de Relojes Centenario, en entrevista con Publimetro.

Indicó que el mantenimiento mínimo que se le debe dar al reloj tiene que ser cada mes y consiste en la lubricación de la maquinaria ,“en la alcaldía se encargan de hacer esa tarea; sin embargo, nosotros también hemos trabajado algunos proyectos de servicio donde cuatro veces al año acudimos al sitio para darle un servicio con mecánicos profesionales”.

¿Cuánto cuesta repara el reloj del Parque Hundido?

“Depende cuál sea el daño; un servicio de rutina puede costar tal vez 20 mil pesos, a lo mejor es menos, a lo mejor puede ser un poquito más, si es que hay partes averiadas o si encontramos que el reloj está en orden nada más serían los gastos de viáticos y del servicio mismo”, señaló el director general de Relojes Centenario.

No funcionan las fuentes

Otro desperfecto que presenta el Parque Hundido son las fuentes colocadas alrededor de este sitio; en la actualidad ninguna funciona y no tienen agua, las cuales operaban cuando el reloj daba la hora.

“Hay que arreglarlo, es uno de los relojes más grandes de México, y es emblemático de la Ciudad, también deben ponerle la música que tocaba, y arreglar las fuentes que se encendían cuando daba la hora”, comentó la señora Carmen Castro, la colonia Del Valle.

Las personas que acuden a este sitio a realizar ejercicio comentaron a Publimetro que el Parque Hundido se encuentra en abandono, pues carece de alumbrado adecuado, limpieza en general, de vigilancia y mantenimiento en la pista de tartán y en las áreas de juego.

“No sé por qué se le da preferencia a los perros, que son sacados a pasear por sus dueños, al dejar las heces en los depósitos estos se acumulan, lo cual genera un olor que con el calor se vuelve insoportable”, comentó Cristina Juárez, de la colonia Nochebuena.

Fuentes del Parque Hundido.

Historia del Parque Hundido

La Compañía Ladrillera Nochebuena empezó a utilizar este terreno para la fabricación de ladrillos; con el paso del tiempo, el terreno se fue hundiendo, por lo que quedó desnivelado del resto de la zona.

Al desaparecer la empresa ladrillera, se decidió hacer un plantío de árboles que dio origen al Parque Arqueológico Luis G. Hurbina, mejor conocido como Parque Hundido. Ahora es una área verde como sitio de recreación para: correr, hacer ejercicio, pasear mascotas, tomarse fotos en el reloj y realizar actividades culturales y sociales.

En año de 1972 se colocaron en dicho parque varias reproducciones de piezas arqueológicas de culturas indígenas distribuidas a lo largo de seis rutas: el Altiplano, las culturas zapotecas, mayas, olmecas, totonacas, huastecas, pero ahora la mayoría de las piezas están en abandono, muchas se encuentra corroídas, rotas o tapadas por la maleza.