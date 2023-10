Serigne y Moussa, dos jóvenes senegaleses llegados en patera a España en junio: "Sin papeles no vales para nada"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Ambos, tal y como explican en una entrevista con Europa Press, llegaron a la isla de Tenerife en una barca en la que navegaron durante seis días un total de 159 personas. Asimismo, explican que fue un viaje que no tenían previsto, pero que se aventuraron a realizar debido a que tenían "problemas" en sus lugares de origen.

Una vez en España, aseguran que se pusieron "un poco nerviosos" después de ver a la policía y a la Guardia Civil. No obstante, añaden que recuerdan el día con "mucha alegría". Actualmente, tras pasar por las Islas Canarias y Cádiz residen en Sevilla, pero se encuentran en situación irregular.

En cualquier caso, los jóvenes destacan la "tranquilidad" que tienen en España, así como la cantidad de actividades que pueden hacer en un mismo día. En el caso de Serigne, además de estudiar, como su compañero, juega al fútbol en el Club Deportivo sevillano San Jerónimo, donde, por el momento únicamente ha podido jugar un partido. Sin embargo, precisa que está "muy contento", ya que desde el club le han arreglado la documentación que necesitaba para federarse.

Finalmente, afirman que su intención es ganarse la vida en España, pero que necesitan "todo tipo de ayuda" para poder conseguir regularizar sus situaciones. "Sin papeles no vales para nada", recalcan. Pese a todo, exponen que, en algún momento, esperan poder volver a su país para reencontrarse con la familia que han dejado atrás.

UN FENÓMENO MIGRATORIO "MUY CÍCLICO"

En total, 36.814 migrantes han llegado a España de forma irregular en lo que va de año, lo que supone un incremento del 46,3% (11.645 más) respecto al mismo periodo del año pasado, según datos del Ministerio del Interior a fecha de 15 de octubre de 2023, consultados por Europa Press.

En este sentido, desde Accem, organización que gestiona la situación de los senegaleses Serigne y Moussa entre otros, explican que la serie de conflictos que se han producido últimamente es la razón por la que actualmente existe "el mayor número de refugiados en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial". "Creemos que hay una convulsión en el mundo muy concreta y muy dura", añade el director general de la ONG, Enrique Barbero, en declaraciones a Europa Press, quien, además, lamenta que estos conflictos "no solo no se apagan, sino que cada vez se van encendiendo más".

En esta misma línea, Barbero agrega que el cambio climático o los desastres naturales también influyen en el fenómeno migratorio, que, a su juicio, es "muy cíclico". "Todo hace que se convierta en el caldo perfecto para que la gente, de alguna manera, se vea obligada a salir de su tierra porque no puede seguir viviendo allí. Nosotros creemos que habría que trabajar realmente y apoyar a estos países", subraya.

Respecto a cómo afecta esta situación a España, Barbero apunta que, al ser la frontera sur de Europa, lo hace de una manera "muy concreta" y que, en este caso, se está focalizando "fundamentalmente" en Canarias y en una parte del litoral mediterráneo.

Igualmente, señala que, debido a la elevada cifra de migrantes que ha llegado a España en el último mes, "posiblemente" en Accem habrán superado las 2.000 o las 3.000 acogidas, un número que destaca que es "altísimo".

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), su directora general, Estrella Galán, por su parte, añade que este fenómeno migratorio es fruto de la "inestabilidad" de los países vecinos y, al igual que Barbero, manifiesta que no se trata de algo "puntual", sino que "se produce todos los años en función de cómo esté la situación al otro lado del Estrecho o del Atlántico".

Galán también señala que en el número de llegadas existen perfiles mixtos. "Desgraciadamente, ante la inexistencia de vías legales y seguras para las personas refugiadas e inmigrantes, se ven en la obligación de entrar por la misma vía, que es jugándose la vida en el mar", lamenta.

MARINEROS DE SALVAMENTO MARÍTIMO DE CANARIAS, "DESBORDADOS"

Por otro lado, el delegado sindical de CGT y marinero de Salvamento Marítimo en Canarias, Manuel Capa, explica en declaraciones a Europa Press que, debido al alto número de llegadas de migrantes por vía marítima, se encuentran "desbordados" y "cansados" ante la "falta de empatía" por parte de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR).

"Los compañeros llevan 20 pateras en lo que llevamos de mes en Lanzarote. Están saliendo tres veces al día, que son un montón de horas. Todo es a deshoras, siempre hay horas nocturnas, con lo cual al final tu ritmo de sueño, de trabajo, todo va mezclado y llega un momento que no sabes ni dónde estás. La gente está muy quemada", lamenta Capa.

Asimismo, asegura que actualmente están trabajando "de lejos" más de las 37,5 horas estipuladas en el Convenio Colectivo de personal de tierra de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítimo. "Solamente haciendo labores de mantenimiento y amarrado a puerto ya hago 53 horas", afirma Capa.

De igual forma, indica que los centros de internamiento de Lanzarote se encuentran actualmente "llenos" y que debido a esta situación, explica que los marineros de Salvamento Marítimo que trabajan en la zona tienen que desplazarse hasta Fuerteventura para desembarcar a los migrantes que han recogido previamente que navegaban en pateras. "Las máquinas me da igual, porque los barcos aguantan, son trozos de hierro que flotan, que tienen un motor y mientras que le echen gasoil y aceite aguantan, no sufren, pero las personas que van a bordo sí, que muchas veces nos olvidamos de todo esto", manifiesta Capa.

En cuanto a la cantidad de medios destinados estos días en el archipiélago Canario, Capa expone que desde SASEMAR indican que son un total de 18. Sin embargo, el marinero añade que la mayoría no salen a hacer servicios de pateras. En este sentido, agrega que en El Hierro únicamente existe una lancha con cuatro personas para recoger a migrantes. "No saben gestionar y no empatizan", agrega.

Por último, Capa señala que hay que poner medios "con previsión". "¿Tenemos que llegar al tope de una situación crítica, que fue lo que ocurrió en Arguineguín (Gran Canaria) hace dos años, para empezar a poner medios?", pregunta.

Sin embargo, en una reciente respuesta parlamentaria, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana consideró "dimensionados" para la situación actual los medios de Salvamento Marítimo desplegados en Canarias En este sentido, recordaba que el plan de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) es mantener el dispositivo a la espera de la evolución de la situación.

Si bien, en la misma respuesta, el Gobierno indica también que, ante posibles cambios, la Dirección de Operaciones de Salvamento Marítimo realiza "un seguimiento constante de la actividad y modula los medios a las circunstancias que se presenten".