Ciencia.-Desafiando roles de género prehistóricos: Las mujeres también cazaban

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Se asume que, en tiempos prehistóricos, los hombres eran cazadores y las mujeres recolectoras. Las mujeres no eran físicamente capaces de cazar porque su anatomía era diferente a la de los hombres. Y como los hombres eran cazadores, impulsaron la evolución humana.

Pero esa historia no es cierta, según una investigación realizada por la profesora de antropología Sarah Lacy de la Universidad de Delaware, que se publicó recientemente en Scientific American y en dos artículos en la revista American Anthropologist.

Lacy y su colega Cara Ocobock de la Universidad de Notre Dame examinaron la asignación de roles sociales según el sexo durante el Paleolítico, hace aproximadamente entre 2,5 millones y 12.000 años. El equipo también examinó la fisiología femenina y descubrió que las mujeres no sólo eran físicamente capaces de ser cazadoras, sino que hay poca evidencia que respalde que no cazaban.

Lacy es una antropóloga experta en biología que estudia la salud de los primeros humanos, y Ocobock es una fisióloga que hace analogías entre la actualidad y el registro fósil. Amigos en la escuela de posgrado, colaboraron después de "quejarse de una serie de artículos que habían aparecido que utilizaban esta hipótesis nula predeterminada de que los hombres de las cavernas tenían una fuerte división del trabajo por género, los machos cazaban, las hembras recolectaban cosas. Pensábamos: "¿Por qué es eso?"¿El valor por defecto? Tenemos mucha evidencia de que ese no es el caso'", dijo Lacy en un comunicado.

Las investigadoras encontraron ejemplos de igualdad para ambos sexos en herramientas, dieta, arte, entierros y anatomía antiguos.

"La gente encontró cosas en el pasado y automáticamente las clasificó como masculinas y no reconocieron el hecho de que todas las personas que encontramos en el pasado tienen estos marcadores, ya sea en sus huesos o en herramientas de piedra que se colocan en sus entierros. Podemos "No sabemos realmente quién hizo qué, ¿verdad? No podemos decir: 'Oh, sólo los hombres hacen pedernal', porque no queda ninguna firma en la herramienta de piedra que nos diga quién la hizo", dijo Lacy, refiriéndose al método por el cual se fabricaron herramientas de piedra. "Pero según la evidencia que tenemos, parece que casi no hay diferencias sexuales en los roles".

El equipo también examinó la cuestión de si las diferencias anatómicas y fisiológicas entre hombres y mujeres impedían que las mujeres cazaran. Descubrieron que los hombres tienen una ventaja sobre las mujeres en actividades que requieren velocidad y potencia, como correr y lanzar, pero que las mujeres tienen una ventaja sobre los hombres en actividades que requieren resistencia, como correr. Ambos conjuntos de actividades eran esenciales para la caza en la antigüedad.

El equipo destacó el papel de la hormona estrógeno, que es más prominente en las mujeres que en los hombres, como un componente clave para conferir esa ventaja. El estrógeno puede aumentar el metabolismo de las grasas, lo que proporciona a los músculos una fuente de energía más duradera y puede regular la degradación muscular, evitando que los músculos se desgasten. Los científicos han rastreado los receptores de estrógeno, proteínas que dirigen la hormona al lugar correcto del cuerpo, hasta hace 600 millones de años.

"Cuando analizamos más profundamente la anatomía y la fisiología moderna y luego observamos los restos esqueléticos de pueblos antiguos, no hay diferencia en los patrones de trauma entre hombres y mujeres, porque realizan las mismas actividades", dijo Lacy.

Durante el Paleolítico, la mayoría de la gente vivía en pequeños grupos. Para Lacy, la idea de que sólo una parte del grupo cazaría no tenía sentido.

"Vives en una sociedad tan pequeña. Tienes que ser muy, muy flexible", dijo. "Todos tienen que poder asumir cualquier rol en cualquier momento. Parece algo obvio, pero la gente no lo toma de esa manera".

La teoría de los hombres como cazadores y las mujeres como recolectoras ganó notoriedad por primera vez en 1968, cuando los antropólogos Richard B. Lee e Irven DeVore publicaron "Man the Hunter", una colección de artículos académicos presentados en un simposio en 1966. Los autores argumentaron que cazar la evolución humana avanzada añadiendo carne a las dietas prehistóricas, contribuyendo al crecimiento de cerebros más grandes, en comparación con nuestros primos primates. Los autores asumieron que todos los cazadores eran hombres.

Lacy señala ese sesgo de género por parte de académicos anteriores como una de las razones por las que el concepto fue ampliamente aceptado en el mundo académico y finalmente se extendió a la cultura popular. Los dibujos animados de televisión, los largometrajes, las exposiciones de museos y los libros de texto reforzaron la idea. Cuando las académicas publicaron investigaciones en sentido contrario, su trabajo fue en gran medida ignorado o devaluado.

"Hubo mujeres que publicaron sobre esto en los años 70, 80 y 90, pero su trabajo siguió siendo relegado a: 'Oh, eso es una crítica feminista o un enfoque feminista'", dijo Lacy. "Esto fue antes de cualquier del trabajo sobre genética y gran parte del trabajo sobre fisiología y el papel del estrógeno habían salido a la luz. Queríamos retomar los argumentos que ya habían presentado y agregarles todo el material nuevo".

Lacy dijo que la teoría del "hombre cazador" sigue influyendo en la disciplina. Si bien reconoce que es necesario realizar muchas más investigaciones sobre la vida de los pueblos prehistóricos, especialmente las mujeres, espera que su opinión de que el trabajo estaba dividido entre ambos sexos se convierta en el enfoque predeterminado para la investigación en el futuro.

Durante 3 millones de años, tanto hombres como mujeres participaron en la recolección de subsistencia de sus comunidades, y ambos sexos impulsaron la dependencia de la carne y la caza, dijo Lacy. "No es algo que sólo hicieran los hombres y que, por lo tanto, el comportamiento masculino impulsó la evolución", dijo. "Lo que hoy consideramos roles de género de facto no son inherentes, no caracterizan a nuestros antepasados. Éramos una especie muy igualitaria durante millones de años en muchos sentidos".