Gamarra insiste en poner fecha ya a la investidura y avisa a Sánchez que será su "final" si cede al independentismo

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha vuelto a reclamar este lunes que se ponga fecha ya en el Congreso al debate de investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, al que ha avisado que será su "final" si cede a las exigencias del independentismo.

Gamarra ha señalado que ese acuerdo puede ser el "inicio del avance de todo aquello" que se ha conseguido "frenar" hasta ahora, que son "los intereses de los independentistas". "Pero que no le quepa ninguna duda a Pedro Sánchez que si esto lo ratifica, será el final de su política porque su Gobierno, ese Gobierno no tendrá la capacidad de gobernar para todos los españoles", ha advertido.

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Gamarra ha reclamado al jefe del Ejecutivo en funciones que convoque de nuevo elecciones el 14 de enero para que los españoles decidan en las urnas si quieren, o no, "la amnistía, el referéndum y una financiación ideológica".

¿CATALUÑA UNA MINORÍA NACIONAL?

Al ser preguntada cómo valora que Junts esté negociando con los socialistas la posibilidad de referirse a Cataluña como minoría nacional, Gamarra no ha entrado en esta cuestión concreta y ha señalado que son los independentistas son los "únicos que hablan" en unas negociaciones que se está produciendo en "absoluta clandestinidad".

"Todos sabemos que ésta es una negociación que correspondería más al derecho mercantil porque única y exclusivamente estamos en una transacción política de alguien que no ha tenido la legitimidad de las urnas para esa negociación a cambio de conseguir los siete votos que necesita para permanecer en el poder", ha denunciado.

Tras asegurar que se está "subastando" la igualdad entre los españoles en negociaciones en "despachos, sin luz y taquígrafos" y "con absoluta oscuridad, Gamarra ha recalcado que los españoles "lo único que saben es que esto no lo han votado".

Por eso, ha reiterado que "como esto no ha sido decidido por los españoles en unas elecciones", Sánchez debería convocarlas porque no han "dado legitimidad a nadie para que esté negociando un Gobierno a cambio de todo esto".

DENUNCIA QUE ARMENGOL TIENE "SECUESTRADO" EL CONGRESO

Asimismo, Gamarra ha defendido de nuevo que se ponga fecha ya al debate de investidura y arranque el control parlamentario en el Congreso, igual que ocurre en el Senado, que según ha dicho, ya está en "pleno funcionamiento como debe ser en una democracia". Dicho esto, ha acusado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de tener "secuestrada" la Cámara Baja.

La 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha subrayado que, aunque el Gobierno esté en funciones, debe estar sometido a un control de las competencias que tiene en este momento y ha criticado que "hace ya más de un mes que la junta de portavoces ni tan siquiera se reúne".

"¿Qué es lo que hace Francina Armengol? Evidentemente, por mandato de Pedro Sánchez, no convocar a los órganos que tendrían que poner en marcha ese funcionamiento. Y no convocándolos, pues evidentemente tiene secuestrado el Congreso de los Diputados cuando un Parlamento no se cierra ni en guerra", ha resaltado, para añadir que así se lo recordó el Tribunal Constitucional a la anterior presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

De la misma manera, ha criticado que Armengol tardase "18 horas" en poner fecha a la investidura de Feijóo tras ser designado candidato por el Rey y que en el caso de Sánchez hayan pasado "ya 20 días".