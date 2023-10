Xavi Hernández: "No es bueno condicionar tanto a los árbitros"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, mostró su alegría por el debut con gol en el primer balón que tocó de Marc Guiu, en el 1-0 ante el Athletic Club donde irrumpió un nuevo talento de la cantera azulgrana, al tiempo que explicó que "no es bueno condicionar a los árbitros" al ser preguntado por el Clásico.

"Le he dicho que tendría una. Siempre intentamos dar confianza a los jugadores, les ves preparados y que pueden jugar. No tienen cara asustada. Están preparados. Es el momento de apostar por la gente joven y no se podía especular", dijo en rueda de prensa, sobre el debut triunfal del juvenil azulgrana de 17 años.

"Les veo con hambre, en mi época estábamos más asustados, les veo con desparpajo, valentía, le he visto con cara de que era su momento. El mejor día de su vida quizá", añadió sobre el hombre de la noche, quien hizo el gol de la victoria en el minuto 80, aunque elogió también a Joao Félix e Iñigo Martínez.

Xavi destacó la exigencia que propuso el Athletic Club y un triunfo peleado en medio de muchas bajas, la de Koundé y Sergio Roberto seguras para la próxima semana de Liga de Campeones y duelo ante el Real Madrid el próximo sábado. "Un partido muy difícil, muy físico, nos han apretado todo el partido. En la segunda parte hemos estado mejor, en la primera nos ha costado", afirmó.

"Ernesto (Valverde) ha sido muy valiente. El Athletic ha hecho un gran partido, ha tenido sus opciones", añadió, reconociendo "especial ilusión" porque le salió bien la apuesta por Marc Guiu. "Me hace especial ilusión porque es una apuesta fuerte, valiente, y lo somos. Cuando las cosas no salen, aprendí que hay que doblar la apuesta. Hay que apostar por la gente joven, gente de la casa, que están preparados", apuntó.

Además, el técnico del Barça fue preguntado por las críticas hacia el arbitraje del duelo del sábado ante el Sevilla por parte del Real Madrid. "Intentamos ocuparnos de lo que podemos controlar. Desde el club no queremos condicionar a cualquier árbitro que venga a pitarnos. No es bueno, condicionar tanto desde cualquier club a un árbitro para que venga aquí con presión", afirmó.

Así, Xavi no quiso valorar la posible expulsión de Jude Bellingham que le hubiese supuesto perderse el Clásico. "Hay un árbitro que es quien decide. No puedo decir más. Lo que no queremos es condicionar al árbitro, no es bueno", terminó.