Feijóo dice que el comisario Reynders se comprometió a examinar Ley de Amnistía: "El Estado de Derecho está amenazado"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que ha trasladado a sus colegas del Partido Popular Europeo (PPE) que "el Estado de Derecho en España está amenazado" y que la amnistía "no tiene cabida en la Constitución" porque supone "borrar delitos", como el de malversación de fondos públicos. Además, ha señalado que el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, se ha comprometido a examinar la Ley de Amnistía si se aprueba.

"Vamos a esperar pues a ese texto y lo que ayer la Unión Europea nos ha trasladado y el señor Reyners es que, lógicamente su deber es examinar ese texto y ver si ese texto está en contra de los principios básicos del derecho europeo. Y esto es el compromiso que ha asumido, que por otra parte es el cumplimiento de su deber", ha declarado Feijóo en una entrevista en Canal Sur Radio, que ha recogido Europa Press.

Feijóo ha explicado que este jueves comentó a sus colegas del PPE en Bruselas que "el Estado de Derecho en España está amenazado" y que la amnistía "no tiene cabida en la Constitución" porque "supone borrar delitos cometidos y supone además borrar la malversación de fondos públicos de varios centenares de personas que utilizaron dinero de la Generalitat para organizar referéndums ilegales".

"EUROPA SIGUE CON MUCHO INTERÉS" LO QUE PASA EN ESPAÑA

El presidente de los 'populares' ha subrayado que Europa sigue con "mucho interés" lo que está pasando en España. Así, ha señalado que sigue con interés "la negación del Gobierno de España a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los jueces puedan elegir a los jueces" y "lo que ha hecho el Gobierno de España con el Tribunal Constitucional colocando" a un exministro y alto cargo de Moncloa.

Y ahora, ha proseguido, Europa también está atenta a la posibilidad de que se "innove el ordenamiento jurídico por primera vez" para intentar "borrar delitos". Según ha añadido, una amnistía "no tiene cabida" en la Constitución española y se hace por lograr siete votos en la investidura de Sánchez, algo que considera un "escándalo de primer nivel".

Dicho esto, ha recordado que la UE ya estableció "sanciones a Polonia de un millón de euros diarios por atentar contra el Estado de Derecho" y "congeló los fondos Next Generation" también a ese país "por lo mismo".

Aparte de ese borrado de delitos relativos a "atentar contra la unidad de la nación, está el borrado de la malversación de fondos públicos donde la UE es muy sensible", teniendo en cuenta que traslada fondos y no se puede utilizar de forma "corrupta" e "ilegal".

Feijóo ha afirmado que el objetivo del "actual partido de Sánchez" es "estar en el poder a cualquier precio con independencia del resultado electoral" y ha rechazado que el candidato socialista rechazara su oferta para que dejar gobernar al ganador de las elecciones.

Dicho esto, ha recalcado que si él llega a aceptar la amnistía y las exigencias de los independentistas estaría en la Presidencia del gobierno pero en campaña el PP se comprometió "a hacer justamente lo contrario", dejando claro que "quebrar el principio de igualdad ante la ley de los ciudadanos españoles era una línea roja que no iban a cruzar". "No todo vale en política, no se puede engañar a los ciudadanos y no se puede mentir de forma tan contundente y en temas mollares y trascendentales", ha aseverado.

¿CONTACTOS CON JUNTS?: "HABLAMOS CON LOS QUE QUIEREN HABLAR"

Al ser preguntado, después de que el PP haya reconocido contactos indirectos con el partido de Carles Puigdemont, quienes fueron los que los llevaron a cabo, Feijóo los ha enmarcado en el marco de su encargo para ser investido y no ha dado detalles de nombres. Eso sí, ha indicado que su partido habla con aquellas formaciones que quieran hablar con el PP, salvo con Bildu porque no pueden "aceptar a un partido que llevó a más de 40 terroristas condenados por delitos de sangre en sus listas".

"Si Junts quiere hablar con nosotros, nosotros hablamos con los que quieren hablar. Adicionalmente Junts nos plantea lo que es público y notorio, lo fundamental, una ley de Amnistía. Y nosotros le planteamos que esto no lo vamos a hacer porque va en contra de la Constitución y de la ética política y porque nos parece un engaño masivo a los ciudadanos", ha manifestado.

Dicho esto, ha señalado que España "no tiene un problema" con su opinión acerca de Puigdemont sino que tiene "un problema con la complicidad y la condescendencia del señor Sánchez" con el expresidente de la Generalitat.

"Yo no me he reunido con el señor Puigdemont en Waterloo, se ha reunido la vicepresidenta en funciones del Gobierno sabiéndolo el presidente en funciones. Yo no he negociado las exigencias del señor Puigdemont, el señor Sánchez las está negociando", ha aseverado, para recalcar que el jefe del Ejecutivo en funciones puede aceptar el "chantaje" de los independentistas.

Feijóo ha acusado a Sánchez de ponerse en manos del separatismo catalán y ha censurado que, por primera vez en España, la presidencia del Gobierno dependa de dos partidos que pretenden "seccionar la nación mediante la independencia". "La última palabra la tienen los partidos independentistas de Cataluña", ha agregado.

El líder del PP ha señalado que, por primera vez, se rompe la "costumbre parlamentaria y política muy arraigada" en España de que gobierne el ganador de las elecciones y se vaya a la oposición el perdedor de los comicios.

PROTESTA CONTRA LA AMNISTÍA EN MÁLAGA EL DOMINGO

Asimismo, ha animado a aquellos andaluces que creen en la igualdad de los ciudadanos, en la Constitución y en la Transición, a sumarse al acto del PP de este domingo en Málaga, que ya se ha llevado a cabo en otras ciudades como Toledo, Santiago y Madrid.

Finalmente, el presidente del PP ha denunciado la doble vara de medir entre el PP y el PSOE que tiene la presidenta del Congreso a la hora de fijar la fecha de investidura, algo que, a su juicio, acredita que el Gobierno controla también el legislativo. "Otro hecho sin precedentes. Al que gana las elecciones se le pone fecha y quien las pierde es el que pone fecha", ha manifestado.