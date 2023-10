México se quedó cerca de tener dos oros en el boxeo panamericano por primera vez en medio siglo

SANTIAGO (AP) — Por un momento, los boxeadores mexicanos coquetearon con su mejor resultado en esa disciplina en unos Juegos Panamericanos en más de medio siglo. Al final no pudo ser.

Marco Verde conquistó una medalla de oro, pero Miguel Martínez no seguirle los pasos el sábado y terminó con una plata para los mexicanos que buscaban tener dos preseas doradas en una justa continental por primera vez desde Cali 1971.

Verde no pasó problemas para imponerse 5-0 sobre el dominicano José Rodríguez en la división súper welter de Santiago 2023, en un combate realizado por la mañana en el ring del centro de entrenamiento deportivo del Comité Olímpico de Chile.

“Esto es parte del despertar del boxeo mexicano”, dijo un emocionado Verde. “Tenemos un gran equipo de boxeo, somos peleadores aguerridos, tenemos mucho corazón y muchas ganas de triunfar y queremos demostrarlo”.

Por la tarde Martínez perdió por 5-0 ante el canadiense Wyatt Sanford en el peso súper ligero y acabó con la posibilidad de lograr dos oros como ocurrió en 1971, cuando Pedro Flores y Juan Francisco García consiguieron ese logro para los aztecas.

“Los resultados no se no dieron para una medalla de oro, hay cosas por mejorar todavía, nada más. A veces se gana, a veces se pierde, pero dimos un gran espectáculo”, añadió Martínez.

Además de las medallas de oro y plata logradas el sábado, en la última jornada de boxeo, México concretó una medalla de bronce en mujeres con Citlalli Ortiz.

“Quería la medalla de oro, pero desafortunadamente no se me dieron las cosas, me habría encantado dársela a mi país”, dijo Ortiz.

A pesar de que no se dieron las dos medallas de oro, se trata de un mejor desempeño para la delegación mexicana que el mostrado hace cuatro años en Lima 2019, donde se fueron solamente con tres medallas de bronce.

Además, Verde y Martínez alcanzaron ya su visado para los Juegos Olímpicos de París 2024 mientras que Ortiz deberá pelear en otros clasificatorios para lograrlo.

“Fueron unos resultados satisfactorios, se lograron un par de plazas olímpicas, pero quería el otro oro y lo tuvimos cerca”, dijo Martínez. “Ni modo, así pasa, hay que aprender un poco más, y dar el extra en los entrenamientos para que los resultados sean otros”.

Aunque en los Juegos Olímpicos el boxeo es la segunda disciplina que más medallas ha dado a México, la historia es distinta en los Panamericanos — eel atletismo, seguido por los clavados y el taekwondo, y el boxeo aparece noveno en esa clasificación.