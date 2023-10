Guatemala: Fiscalía pide retirar inmunidad a diputado opositor por un mensaje sobre las protestas

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La fiscalía de Guatemala pidió retirar la inmunidad a un diputado opositor, de la bancada del presidente electo Bernardo Arévalo, por haber publicado un mensaje en redes sociales sobre las recientes protestas que consideran que pudo constituir el delito de actividades contra la seguridad interior del país.

El legislador Samuel Pérez Álvarez, uno de los que lideran el bloque del Movimiento Semilla, Pérez publicó un tuit en su red social X, antes Twitter, el 18 de octubre en el que colocaba la frase “Declaratoria de guerra, la CC manda el ejercito a las calles”, cuando miles de guatemaltecos se manifestaban en la capital y bloqueaban carreteras del país para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, por su arremetida judicial contra el proceso electoral.

El mensaje por el que la fiscalía de delitos contra operadores de justicia y sindicalistas actúa ahora contra Pérez incluía fotografías de un boletín de prensa de la Corte de Constitucionalidad, donde está anunciaba que ordenaba a la policía, con el apoyo del ejército, salir a las calles y disolver las protestas que estaban bloqueando el paso a trabajadores de la fiscalía, usando la violencia si era necesario.

Según la fiscalía en un boletín, “se presume que publicaciones como ésta pueden prestarse para que grupos de personas aprovechen la coyuntura nacional y puedan atentar en contra del régimen jurídico y democrático del Estado de Guatemala”.

Las manifestaciones a las que Pérez hacía referencia en su mensaje estuvieron lideradas por casi un mes por organizaciones indígenas que rechazan las actuaciones de la fiscal general, así como de los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Leonor Morales, quienes realizaron allanamientos y solicitaron órdenes de detención, entre otros, contra las autoridades electorales y contra el partido del presidente electo.

El diputado Pérez dijo vía telefónica a The Associated Press que más allá de atemorizarlo, “este tipo de acusaciones ridículas" no le detienen. Es uno de los más críticos con el gobierno del presidente saliente, Alejandro Giammattei, cercano a la fiscal Porras.

“El juez que lo reciba ni siquiera debería darle trámite y remitirlo a la Corte Suprema de Justicia para que conozcan, pues es claro que violenta la Constitución; es muy peligroso, porque podrían acusar a cualquier ciudadano que publique algo en sus redes y que ellos crean que es delito”, desacreditó Pérez.

Arévalo escribió un mensaje en su cuenta de X respaldando a Pérez por la “persecución absurda del Ministerio Público" y subrayó que su voz "representa la esperanza en un país que anhela un futuro mejor y no puede ni debe ser criminalizada”.

Porras, Curruchiche, Monterroso, así como el juez Fredy Orellana que ha avalado las acciones judiciales contra el proceso electoral en Guatemala, han sido sancionados por el gobierno estadounidense, que les señala de obstruir la lucha anticorrupción, socavar la democracia y emitir resoluciones judiciales con fines políticos.