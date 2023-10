LO ÚLTIMO: Las noticias más recientes de la guerra entre Israel y Hamás

Israel anuncia la ampliación de su campaña terrestre en la Franja de Gaza luego de cortar las comunicaciones y crear un apagón casi total en las comunicaciones en el enclave palestino con intensos bombardeos y ataques de artillería durante la noche.

Las explosiones de los continuos bombardeos iluminaron el cielo sobre Ciudad de Gaza durante horas después del anochecer mientras el ejército de Israel indicaba la ampliación de sus operacines en el territorio, en un nuevo recrudecimiento de su campaña para aplastar al grupo insurgente que gobierna el territorio palestino luego de su letal incursión en el sur del país el 7 de octubre.

El proveedor de telecomunicaciones palestino, Paltel, indicó que los bombardeos provocaron la “interrupción total” de los servicios de internet, telefonía fija y celular que hacen que los 2,3 millones de personas en el enclave pierdan el contacto con el mundo exterior. Algunos teléfonos por satélite seguían funcionando.

El número de palestinos muertos en Gaza ha superado los 7.700, según el Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamás. En la Cisjordania ocupada, más de 110 palestinos han perdido la vida en la violencia y las incursiones israelíes desde el inicio de la guerra en la Franja.

Más de 1.400 personas murieron en Israel durante la incursión de Hamás, incluyendo al menos 310 soldados, según los datos del gobierno. Además, al menos 229 personas fueron tomadas como rehenes y llevadas a Gaza, de las cuales cuatro fueron liberadas en la última semana.

A continuación, los sucesos más relevantes sobre la guerra en Gaza:

BOMBARDEO “SIN PRECEDENTES” DE GAZA SORPRENDE AL JEFE DE LA ONU

EL CAIRO — El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se declaró sorprendido el sábado por los intensos bombardeos israelíes de la la Franja de Gaza en medio de un apagón generalizado de las comunicaciones en el enclave asediado.

Guterres escribió en X, antes Twitter, que previamente se había sentido alentado por un consenso aparentemente creciente sobre la necesidad de un cese de fuego humanitario.

“En lugar de ello, lamentablemente me sorprendió una escalada sin precedentes de bombardeos, socavando los objetivos humanitarios. Se debe revertir esta situación”, dijo.

Guterres llamó al presidente egipcio Abdel Fata el-Sisi para discutir las gestiones diplomáticas en curso con el fin de desescalar la guerra entre Israel y Hamas, dijo la presidencia egipcia en un comunicado.

—-

JEFE DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU: OFENSIVA MILITAR ISRAELÍ ELEVA EL DOLOR EN GAZA “A UN NUEVO NIVEL”

EL CAIRO — El jefe de derechos humanos de la ONU dijo que el intenso bombardeo israelí durante la noche ha elevado la crisis en Gaza a “un nuevo nivel de violencia y dolor”.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Turk, emitió un comunicado el sábado, cuando Gaza seguía aislada del mundo debido al apagón de las comunicaciones.

El apagón, dijo, acrecienta la miseria y el sufrimiento de los civiles en el territorio palestino, ya que las ambulancias y los equipos de defensa civil no pueden ubicar a los heridos.

“Las consecuencias humanitarias y para los derechos humanos serán devastadoras y prolongadas”, dijo Turk. “Dada la manera como se han realizado las operaciones militares hasta ahora, en el contexto de los 56 años que lleva la ocupación, alerto sobre las consecuencias posiblemente catastróficas de las operaciones terrestres en gran escala en Gaza y la posibilidad de que mueran millares de civiles más”.

—-

AUTORIDADES DE SALUD PALESTINAS: ATAQUE ISRAELÍ DEJA 377 MUERTOS

BEIRUT — El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, dice que 377 personas fallecieron desde que Israel amplió su ofensiva terrestre en la Franja el viernes en al noche.

El vocero del ministerio, Ashraf al-Qedra, dijo a reporteros el sábado que Israel ha “paralizado totalmente" la red sanitaria del enclave al cortar los servicios de internet y telefonía móvil.

De acuerdo con el portavoz, los 377 decesos registrados en el último día elevan el total de fallecidos en la Franja a 7.703 personas, entre los que hay 3.195 niños y 1.863 mujeres. Al-Qedra pidió a los gazatíes que donen sangre y solicitó la entrega de sangre de todos los grupos al Comité Internacional de la Cruz Roja, además de la apertura del paso fronterizo de Rafah con Egipto para permitir la entrada de suministros médicos y combustible y la evacuación de los heridos graves.

Con las redes de comunicación casi anuladas, los residentes no tenían cómo avisar a las ambulancias mientras Israel intensificaba sus bombardeos.

El portavoz de la Media Luna Roja palestina, Nebal Farsakh, explicó que los equipos de emergencias seguían el sonido de las descargas de artillería y de los ataques aéreos para buscar a las personas que podrían necesitarlos.

Muchos palestinos utilizaron sus propias manos para sacar cuerpos de entre los escombros y cargarlos en autos particulares o en carros tirados por burros para llevarlos rápidamente al hospital.

EGIPTO Y TURQUÍA PIDEN AYUDA HUMANITARIA Y EL FIN DE LAS ACCIONES MILITARES

EL CAIRO — El presidente de Egipto, Abdel Fattah el Sisi, pidió el sábado que se entregue ayuda humanitaria a Gaza y apuntó que el número de camiones que han podido acceder al sitiado territorio están muy lejos de cubrir las necesidades de la población del enclave.

“Las necesidades son enormes", dijo el mandatario en declaraciones televisadas en las que resaltó la importancia de que se reparta toda la ayuda.

El gobierno egipcio trabajaba para mitigar el conflicto y mantiene reuniones con los dos bandos, que incluyen conversaciones sobre la liberación de prisioneros y rehenes, indicó sin ofrecer más detalles.

El Ministerio de Exteriores del país advirtió sobre los “graves riesgos” de una ofensiva terrestre israelí a gran escala y criticó a Israel por no respetar la resolución aprobada el viernes por la Asamblea General de Naciones Unidas para una “tregua humanitaria”.

Además, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pidió a Israel que abandone lo que describió como su “estado de locura” y frene la campaña militar.

“Los cada vez más intensos bombardeos israelíes sobre Gaza, que se intensificaron ayer por la noche, han alcanzado a mujeres, niños y civiles inocentes, y agravaron la crisis humanitaria”, escribió Erdogan el sábado en un mensaje en X, la red social antes conocida como Twitter. “Israel debe abandonar inmediatamente ese estado de locura y poner fin a sus ataques”.

HAMÁS CALIFICA LA INCURSIÓN DE FRACASO; ISRAEL DICE QUE DERRIBÓ UN MISIL

EL CAIRO — Hamás calificó de fracaso la incursión terrestre nocturna de Israel.

El grupo insurgente indicó en un comunicado el sábado que su brazo militar, las Brigadas Qassam, emplearon cohetes antitanque Kornet y proyectiles de mortero para repeler el ataque y afirmó que sus combatientes causaron bajas entre las filas israelíes, pero no proporcionó pruebas.

Las Brigadas Qassam dijeron el viernes en la noche que sus combatientes se enfrentaban a las fuerzas de Israel en Beit Hanoun, una localidad del noroeste de la Franja, y en Al-Bureij, en el centro.

Por su parte, las Brigadas Al-Quds, el ala militar del movimiento Yihad Islámica Palestina, anunciaron el lanzamiento de una salva de proyectiles hacia el kibutz de Kissufim, al noroeste del desierto de Negev, el sábado por la mañana.

El ejército israelí dijo que el sábado derribó un misil disparado contra uno de sus aviones no tripulados desde Líbano. No estuvo claro de inmediato si el grupo insurgente libanés Hezbollah estaba detrás del incidente.

FAMILIARES DE REHENES PIDEN REUNIRSE CON AUTORIDADES ISRAELÍES

JERUSALÉN — Las familias de los rehenes retenidos en Gaza por Hamás advirtieron que comenzarán a protestar si el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, no se reúne con ellas el sábado.

Cientos de familiares de los rehenes se congregaron el sábado en una plaza del centro de Tel Aviv, frente al Ministerio de Defensa, vestidos con camisetas con la frase “Tráiganlos de vuelta” y con los rostros de sus parientes bajo la palabra “secuestrado”.

Los familiares dijeron que solicitaban el encuentro ante la creciente preocupación por sus seres queridos luego de que Israel intensificó sus ataques sobre la Franja de Gaza durante la noche del viernes.

El anuncio del ejército de que está atacando la red de túneles de Hamás desató el miedo entre las familias a que los responsables militares estén siendo negligentes con las vidas de los rehenes, que se cree que están en el interior de esas infraestructuras subterráneas.

ISRAEL ANUNCIA LA AMPLIACIÓN DE SU OPERACIÓN TERRESTRE EN GAZA

Israel amplía su operativo terrestre en Gaza con infantería y vehículos blindados respaldados por ataques “masivos” por mar y aire, explicó el vocero del ejército el sábado.

“Las fuerzas siguen sobre el terreno y continúan con la guerra”, indicó el contralmirante Daniel Hagari.

Hasta ahora, el ejército había realizado breves incursiones nocturnas antes de regresar a territorio israelí.

A primera hora del sábado, el ejército difundió videos que mostraban columnas de vehículos blindados moviéndose lentamente por zonas arenosas abiertas en Gaza. Fue la primera confirmación visual de la presencia de las fuerzas terrestres israelíes en el enclave palestino.

La aviación bombardeó docenas de túneles y búnkeres subterráneos de Hamas, apuntó el ejército.

Periodistas que se encontraban en Gaza y pudieron comunicarse con el exterior reportaron intensos bombardeos israelíes sobre el norte del territorio durante la noche y la madrugada del sábado.

“Los bombardeos de artillería y los ataques aéreos fueron muy intensos. Se oyen explosiones, disparos y choques en la frontera”, dijo Mohammed Abdel-Rahman a The Associated Press.

El sábado en la mañana se escucharon sonidos de combates en las fronteras occidentales de Beit Lahia, en el norte de Gaza y “bombardeos de artillería de vez en cuando, intermitentes y no continuos", añadió.

Otro reportero, Anas al-Sharif, reportó bombardeos cerca del hospital indonesio de Beit Lahia e indicó que los rescatistas habían sacado heridos y muchos cadáveres de entre los escombros en todo el norte de la Franja.

Por otra parte, el ejército israelí anunció también el sábado que mató a un alto mando naval de Hamás, Ratib Abu Tzahiban, de quien dijo que orquestó un intento de ataque naval contra Israel el 24 de octubre. No estuvo claro si las autoridades militares se referían al episodio en el que un grupo de buzos del grupo insurgente fue repelido al intentar infiltrarse en Israel en una playa al norte de Gaza.

OMS Y MSF PIERDEN EL CONTACTO CON SUS EQUIPOS EN GAZA

EL CAIRO — La agencia de salud de Naciones Unidas y otros grupos de ayuda dijeron el sábado que seguían sin poder comunicarse con sus equipos en la asediada Franja de Gaza durante los intensos bombardeos aéreos y terrestres israelíes.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, indicó que el apagón en las comunicación ha hecho “imposible que las ambulancias lleguen a los heridos”.

“Seguimos sin tener contacto con nuestro personal e instalaciones sanitarias. Estoy preocupado por su seguridad", escribió el jefe de la OMS en X, la red social antes conocida como Twitter.

La UNWRA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, anunció que, hasta el viernes, 58 de sus trabajadores murieron a causa de los ataques aéreos israelíes sobre el enclave.

Guillemette Thomas, coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras para los territorios palestinos, apuntó que la ONG lleva más de 12 horas sin poder comunicarse con su personal.

“La situación es muy difícil", dijo a The Associated Press. “No podemos comunicarnos con nuestro equipo. No sabemos si están a salvo".

En la Cisjordania ocupada, el aumento de la violencia por parte de los colonos israelíes ha llevado a muchos palestinos, especialmente de comunidades beduinas, a huir. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en los territorios ocupados afirmó el viernes que este tipo de violencia ha ha desplazado a más de 600 palestinos, entre los que hay 211 menores.