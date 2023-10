Brasil y Cuba se reparten oros en segunda jornada del judo en Juegos Panamericanos

SANTIAGO (AP) — Tras una primera jornada en la que Brasil se empachó de oros en el judo de los Juegos Panamericanos, Cuba le plantó cara en el medallero de este deporte con los triunfos de sus judocas Mylin del Toro e Idelannis Gómez.

Del Toro, campeona en Lima 2019, revalidó el oro ante la canadiense Isabelle Harris con Ippon el domingo en la final de la categoría de 63 kilogramos disputada en el tatami del Centro de Deportes de Contacto.

Prisca Awiti (México) y Ketleyn Quadros (Brasil) ganaron bronce.

“Brasil es una potencia, a nivel panamericano, mundial y olímpico. Pero nosotros somos Cuba, somos ligeras, de sangre caliente. Con Brasil o contra cualquiera vamos a salir a dar lo mejor de nosotras. Vinimos a buscar la victoria”, resaltó Del Toro, de 29 años.

Gómez, en sus primeros Juegos Panamericanos, venció a la subcampeona mundial, la puertorriqueña María Pérez, en los 70 kilogramos y aportó el segundo oro de la competencia para Cuba. El bronce fue para Elvismar Rodríguez (Venezuela) y Celinda Corozo (Ecuador).

Luego del boxeo, el judo es hasta aquí el deporte más fructífero para la isla en Santiago 2023.

“Teniendo en cuenta la vara bien alta que nos han dejado nuestras compañeras leyendas del judo, medallistas olímpicas y mundiales, no tenemos ahora ese mismo nivel, pero estamos en camino”, analizó Gómez. “Tenemos que entrenarnos mucho más porque no viajamos tanto como las otras delegaciones que se preparan en España o Japón. Nosotras tenemos que resolver con lo que tenemos en la casa. Por eso tenemos que salir a darlo todo”.

Pérez, abanderada de Puerto Rico en la ceremonia de apertura, obtuvo su primera medalla de plata tras los bronces en Guadalajara 2011 y Lima 2019. “Fue un combate duro y ganó la mejor que estuvo en el día. No tengo mucho más que decir. Me ganó. Me tiró. Me levanté. Celebraron y me voy”, comentó la judoca de 34 años que se retira este año.

“Plata. Bronce. Quinta. Sacrificar. Representar. Todo eso es importante. La medalla es solamente un número. Estoy feliz. Y para mí, en lo personal, eso es lo importante”, acotó.

Brasil se había quedado con cuatro de los cinco oros en disputa el sábado en la primera jornada del judo en los Juegos Panamericanos. Un día después, Gabriel Falcao sumó otro en los 63 kilogramos por retiro de su compatriota y medallista olímpico en Tokio 2020, Daniel Cargnin.

El bronce quedó para Antoine Buchard (Canadá) y Gilberto Cardoso (México).

Y en el último combate de la jornada, Guilherme Schimidt confirmó por qué el judo brasileño tiene cifradas sus esperanzas en él de cara a París 2024 en la final de 81 kilogramos ante el chileno Jorge Pérez, a quien doblegó en menos de un minuto por puntos, con el presidente Gabriel Boric alentando al local en las tribunas.

David Popovici (Canadá) y Medickson Del Orbe (República Dominicana) obtuvieron el bronce.

El judo continuará el lunes con las finales de 78, 90 y 100 kilogramos.