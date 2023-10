LO ÚLTIMO: Las noticias más recientes de la guerra entre Israel y Hamás

El ejército israelí intensificó sus ataques en Gaza, incluida la zona en torno a su hospital más grande, mientras miles de personas desesperadas allanaban almacenes de ayuda en el asediado territorio para conseguir comida y artículos básicos.

Mucha gente recuperó los servicios telefónico y de internet el domingo después de que los ataques aéreos israelíes cortaran la mayoría de las comunicaciones en el territorio el viernes por la noche.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, describió el sábado la guerra entre Israel y Hamas iniciada hace 3 semanas como una guerra por la existencia de Israel, y afirmó que “el ‘nunca más’ es ahora”. Anunció una “segunda fase” en la contienda y dijo que Israel estaba decidido a recuperar los 229 rehenes tomados por Hamás durante su cruento ataque del 7 de octubre.

La cifra de muertos palestinos superó las 7.700 personas, la mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud en el territorio gobernado por Hamás. En la ocupada Cisjordania han muerto más de 110 palestinos en episodios de violencia y redadas israelíes.

Más de 1.400 personas fueron asesinadas en Israel durante una incursión sorpresa de milicianos de Hamás, incluidos al menos 310 soldados, según el gobierno israelí. Al menos 229 rehenes fueron llevados a Gaza, y cuatro han sido liberadas.

A continuación, los sucesos más relevantes sobre la guerra en Gaza:

MEDIA LUNA ROJA PALESTINA DICE QUE ISRAEL ORDENA EVACUAR UN HOSPITAL DE GAZA

JERUSALÉN - El hospital de Al Quds, en Ciudad de Gaza, recibió el domingo por la mañana dos llamadas de las autoridades israelíes exigiendo su evacuación, según una portavoz de la Media Luna Roja Palestina (PRCS, por sus siglas en inglés).

Las llamadas suponían una “amenaza clara y directa de que el hospital debe ser evacuado de inmediato, de lo contrario la PRCS asume plena responsabilidad por las vidas de todo el mundo en el hospital”, indicó la organización en un comunicado.

Los ataques aéreos israelíes se han incrementado en la zona desde el domingo por la mañana y golpeado edificios incluso a 50 metros (yardas) de distancia, señaló la vocera Nebal Farsakh.

En este momento había 12.000 personas refugiadas en el hospital, añadió. La unidad de cuidados intensivos estaba ocupada principalmente por niños heridos en los bombardeos más recientes. “La mayoría están conectados a máquinas de oxígeno”, dijo. “Evacuarlos sería matarlos”.

El ejército israelí no hizo comentarios el domingo en un primer momento. El ejército ha dicho a en torno a un millón de personas que evacúen a la zona sur de la Franja de Gaza antes de una invasión terrestre.

ONU DICE QUE MILES DE PERSONAS ALLANAN SUS ALMACENES EN GAZA PARA LLEVARSE COMIDA

DEIR AL BALAH, Franja de Gaza - La Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos dijo que miles de personas se abrieron paso a sus almacenes de ayuda en Gaza para llevarse comida y otros “artículos básicos de supervivencia”.

Thomas White, director de la agencia en Gaza, dijo que el episodio era “un indicio preocupante de que el orden civil empieza a desmoronarse” después de tres semanas de guerra entre Israel y Hamás, que gobierna el enclave.

La agencia, conocida por sus siglas en inglés UNRWA, ofrece servicios básicos a cientos de miles de personas en Gaza. Sus escuelas en todo el territorio se han convertido en refugios abarrotados que acogen a palestinos desplazados por el conflicto.

MILICIA IRAQUÍ CON APOYO DE IRÁN DICE HABER ATACADO UNA BASE CON FUERZAS DE EEUU EN SIRIA

DAMASCO, Siria - Una milicia iraquí con apoyo de Irán dijo haber atacado con drones una base que aloja a fuerzas estadounidenses en el este de Siria.

La Resistencia Islámica en Irak, que se atribuido varias operaciones contra fuerzas estadounidenses en Irak y Siria en las últimas dos semanas, se atribuyó el domingo la autoría del último ataque. El grupo ha dicho actuar en represalia por el apoyo de Washington a Israel.

Según el Pentágono, para el viernes se habían producido al menos 20 ataques a bases y personal estadounidense en Irak y Siria desde el 17 de octubre y 21 empleados estadounidenses resultaron heridos en dos de esos sucesos, cuando los drones atacaron la base aérea de Al Assad en Irak y la guarnición de Al Tanf en Siria.

ATAQUES ÁREOS ISRAELÍES GOLPEAN ZONAS CERCA DEL HOSPITAL MÁS GRANDE DE GAZA, SEGÚN RESIDENTES

EL CAIRO - Ataques aéreos israelíes golpearon zonas en torno al hospital más grande de Gaza y destruyeron las carreteras que llevan al lugar, un importante refugio para los palestinos ante los bombardeos israelíes.

En los últimos días, el ejército israelí ha reiterado sus antiguas acusaciones de que miembros y líderes destacados de Hamás han construido túneles subterráneos bajo el hospital de Shifa y acusado a los milicianos de utilizar a los civiles como escudos humanos. Israel no ha presentado pruebas y Hamás niega las acusaciones.

“Llegar al hospital se ha vuelto cada vez más difícil”, dijo por teléfono el domingo Mahmoud al-Sawah, que se cobijaba en el hospital. “Parece que quieren aislar la zona”.

Otro vecino de Gaza, Abdallah Sayed, describió los ataques aéreos y terrestres israelíes en los últimos dos días, como “los más violentos e intensos” desde que comenzó la guerra.

CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS PROGRAMA UNA REUNIÓN DE EMERGENCIA PARA EL LUNES

NACIONES UNIDAS - El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas programó una reunión de emergencia sobre la invasión terrestre de Israel en Gaza para el lunes por la tarde a petición de Emiratos Árabes Unidos, el representante árabe ante el consejo.

MUCHOS RECUPERAN EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET EN GAZA

EL CAIRO - Muchas personas recuperaron la conexión de internet y teléfono en Gaza, según la compañía de telecomunicaciones Paltel, el grupo activista de acceso a internet Netblocks.org y confirmaciones sobre el terreno.

Durante más de 24 horas, la gente en la asediada Franja de Gaza no pudo comunicarse entre sí ni pedir ayuda mientras continuaban los ataques israelíes. La estrecha franja costera sufrió un corte total de comunicaciones desde el viernes por la noche, lo que aumentaba las penurias para sus más de 2,3 millones de habitantes. Mucha gente, especialmente en la mitad norte del enclave, no podía llamar ambulancias para trasladar a los heridos a hospitales ni pedir ayuda para los que estaban bajo los escombros de casas bombardeadas.

“El bombardeo agresivo fue horrible”, dijo Raed Sharif, un voluntario que ayudaba a trasladar heridos a hospitales en la ciudad de Gaza. “Atacaban por todas partes”.

El grupo humanitario Médicos Sin Fronteras dijo que el corte de comunicación había aislado aún más a una población ya castigada por el asedio y los bombardeos. También limitó la capacidad del grupo para coordinarse y prestar atención médica, señaló la organización.

MEDIA LUNA ROJA DICE QUE EL APAGÓN IMPIDE QUE LLEGUE AYUDA A GAZA

JERUSALÉN - El sábado no llegó ninguna ayuda internacional a la Franja de Gaza mientras continuaba el corte de comunicaciones creado por Israel.

Nebal Farsakh, vocero de la Media Luna Roja Palestina, dijo a The Associated Press que el sábado no había entrado ningún camión de ayuda en Gaza porque la comunicación era imposible y los equipos dentro de Gaza no podían contactar con el personal de la Media Luna Roja Egipcia o Naciones Unidas.

Hasta el sábado se había permitido la entrada de 84 camiones de ayuda en Gaza, una cantidad minúscula para una población de 2,3 millones de personas que necesitan energía, comida, suministros médicos y agua potable.