Medios: Muere Matthew Perry, estrella de "Friends", a los 54 años

LOS ÁNGELES (AP) — Matthew Perry, que interpretó al sarcástico pero dulce Chandler Bing en la exitosa serie “Friends”, ha muerto. Tenía 54 años.

El actor, nominado a un Emmy, fue encontrado muerto de un aparente ahogamiento en su casa de Los Ángeles el sábado, según el Los Angeles Times y el sitio web de celebridades TMZ, que fue el primero en informar de la noticia. Ambos medios citaron fuentes anónimas que confirmaron la muerte de Perry.

Sus publicistas y otros representantes no respondieron de inmediato a los mensajes de The Associated Press en busca de comentarios. Cuando se le pidió que confirmara la respuesta de la policía a lo que figuraba como la dirección de la casa de Perry, el oficial de LAPD Drake Madison dijo a la AP que los oficiales habían ido a esa cuadra “para una investigación de la muerte de un hombre de unos 50 años”.

Las 10 temporadas de Perry en “Friends” le convirtieron en uno de los actores más reconocidos de Hollywood, al protagonizar junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y David Schwimmer un grupo de amigos en Nueva York.

Como Chandler, interpretaba al ingenioso, inseguro y neurótico compañero de piso de Joey, interpretado por LeBlanc y amigo íntimo Ross, interpretado por Schwimmer. Al final de la serie, Chandler está casado con Mónica, interpretada por Cox, y tienen una familia, reflejando el paso de neoyorquinos solteros a casados e iniciando familias.

La serie fue uno de los mayores éxitos de la televisión y en los últimos años ha cobrado una nueva vida —y una sorprendente popularidad entre un público más joven— en los servicios de streaming.

“Friends” se emitió desde 1994 hasta 2004, y el reparto se unió en las últimas temporadas para obtener un salario de un millón de dólares por capítulo para cada uno.

En aquella época se desconocía la lucha de Perry contra las adicciones y su enorme afán por agradar al público.

”‘Friends’ era enorme. No podía estropearla. Me encantaba el guión. Me encantaban mis compañeros. Me encantaban los guiones. Me encantaba todo lo relacionado con la serie, pero estaba luchando contra mis adicciones, lo que no hacía más que aumentar mi sensación de vergüenza”, escribió en sus memorias, “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”. “Tenía un secreto y nadie podía saberlo”.

“Sentía que me iba a morir si el público en vivo no se reía, y eso seguro que no es sano. Pero a veces podía decir una frase y el público no se reía y yo sudaba y a veces me daban convulsiones”, escribió Perry.

Perry recibió una nominación al Emmy por su papel en “Friends” y dos más por su papel como consejero adjunto de la Casa Blanca en “The West Wing”.