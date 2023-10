Madre gana demanda y sus hijos ‘cuarentones’ tendrán que salir de su casa

Una mujer decidió que ya era hora de que sus hijos hicieran sus vidas fuera de su casa ; sin embargo, ellos se negaron y ella decidió demandarlos.

La jubilada de 75 años que vive en Pavia, Italia, demandó a sus hijos, de 40 y 42 años, a quienes acusó de quedarse más del tiempo permitido en el hogar maternal, pues aunque ambos trabajan, viven en su casa sin contribuir con los gastos ni pagar renta.

La mujer vive de su pensión, dinero que destina íntegramente al mantenimiento de la casa y a la alimentación, por lo que la juez Simona Caterbi le dio la razón y dictaminó que los hombres, a quienes su madre se refiere como “parásitos”, tienen de plazo hasta el 18 de diciembre para abandonar la casa.

No obstante, los hijos decidieron contrademandar a su madre y alegaron que los padres italianos están “obligados por ley a mantener” a sus hijos todo el tiempo que sea necesario.

Finalmente, aunque dicha ley existe, la juez Caterbi argumentó que “ya no parece justificable -recurrir a ella-, teniendo en cuenta que los dos demandados son sujetos mayores de 40 años, y una vez superada cierta edad, el hijo ya no puede esperar que los padres continúen con la obligación de alimentos más allá de unos límites que ya no son razonables”.