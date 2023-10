Colombiana Linares ruge en el salto largo de los Panamericanos. Paulino lidera el relevo dominicano

SANTIAGO (AP) — La sangre caribeña pudo más que el frío de Santiago.

La campeona mundial dominicana Marileidy Paulino llevó al triunfo al relevo mixto 4x100, mientras que la colombiana Natalia Linares, criada en la calurosa Valledupar, ganó el oro en salto en largo el lunes en una helada primera jornada del atletismo de pista y campo de los Juegos Panamericanos en el estadio Nacional de Santiago.

La justa deportiva coincide con la primavera en Sudamérica, aunque el frío todavía prevalece en esta ciudad chilena al pie de la Cordillera de los Andes.

Al momento de la competencia, la temperatura promediaba los 10 grados Celsius (50 F), un clima al cual no están acostumbrados a competir muchos de los atletas de elite como Paulino.

Junto a Anabel Medina, Ezequiel Suárez y Robert King, Paulino protagonizó un cierre demoledor para que la cuarteta del relevo mixto 4x400 se colgaran el oro con un tiempo de 3:16:05.

Corriendo con mangas largas, Paulino — campeona mundial de los 400 el pasado agosto en Budapest — se encargó de la última posta y cruzó la meta en solitario, sacándole 2.50 de diferencia a su rival de Brasil.

“La pista está muy bien, lo único es el clima. Un poco frío, corrimos incluso con 'bodie'”, contó Medina.

Su famosa compañera evitó el contacto con la prensa por un malestar estomacal.

Linares, la nueva promesa del atletismo de Colombia, voló en sus primeros Juegos Panamericanos para llevarse la medalla de oro.

Con apenas 20 años, Linares brincó 6,66 metros en su tercer intento para alzarse con la victoria. Superó por 17 centímetros de diferencia a la brasileña Elaine Martins, quien se quedó con la medalla de plata. El bronce fue para la estadounidense Tiffany Flynn (6,40).

“Es un logro trabajado, soñado”, dijo Linares, luciendo un sombrero típico de Colombia tras consagrarse. “Tengo 20 años. Me queda mucho por delante, pero he cosechado tanto en tan poco tiempo, pero esto es glorioso”.

En su corta carrera, Linares cuenta con un subcampeonato en el Mundial de atletismo Sub20 que se disputó el año pasado en Cali. También ganó el oro en los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador.

No logró sortear la fase clasificatoria del Mundial absoluto que se escenificó en Budapest el pasado verano boreal, pero se propone lucirse en los Juegos Olímpicos del año próximo, a los que ya está clasificada.

“El Mundial de mayores de Budapest fue muy difícil, quede 15 en ranking total”, comentó con la voz quebrada. “Fue muy duro, por eso estos Juegos Panamericanos fueron la reivindicación”.

Linares, que tiene como referente a la multicampeona de salto triple Caterine Ibargüen, ya retirada, bailó en la presentación antes de competir, un síntoma de su optimismo y también del frío. Hizo 4,63 metros en su primer intento, el segundo fue anulado y en el tercero saltó para el oro.

“Queríamos mejor marca, pero bueno hace frío, yo soy de tierra caliente. Estábamos manejando la situación para mantenernos calientes. Mi primera medalla panamericana en mis primeros Juegos”, dijo la oriunda de Valledupar.

Santiago 2023 abrió el telón del programa de pista y campo en el atletismo en el Estadio Nacional.

La peruana Luz Mery Rojas mantuvo el ritmo en las últimas seis vueltas para quedarse con el oro en los 10.000 metros, dejando con la plata la mexicana Laura Galván a 2.86 y el bronce para la estadounidense Ednah Kurgat.

“Mi estrategia fue seguir el paso, son chicas de alto nivel. Era arriesgarse y tener confianza en uno mismo. Es lo que hice hoy en día en la competencia. Arriesgarme en todo y salió”, contó la campeona panamericana.

Fue el tercer oro para Perú en pruebas de fondo tras los triunfos de Christian Pacheco en maratón y Kimberly García en la marcha atlética.

Fue el tercer oro para Perú en pruebas de fondo tras los triunfos de Christian Pacheco en maratón y Kimberly García en la marcha atlética.

Para alegría de sus compatriotas, el chileno Lucas Nervi se adjudicó el lanzamiento del disco con un registro de 63,39 metros. El colombiano Mauricio Ortega y el jamaicano Fedrick Dacres completaron el podio.

“Hoy día termino oficialmente mi carrera como Sub23, empiezo mi carrera como adulto. Muy feliz de empezarlo con el pie derecho”, dijo el atleta chileno de 21 años. “Tenía una temporada difícil, el año pasado me lesioné. Todo el trabajo que he hecho me ha costado mucho. Pero salió”.

La brasileña Izabela Rodrigues, otra debutante en Panamericanos, registró un primer lanzamiento de disco de casi 60 metros que le alcanzó para ganar el oro y terminar con la hegemonía de Cuba en esta disciplina en las cuatro últimas ediciones.

Rodrigues ganó el oro con su lanzamiento inicial de 59,63 metros. La plata quedó para la también brasileña Andressa de Oliveira (59,29) y la jamaiquina Samantha Hall (59,14) completó el podio.