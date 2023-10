D-backs y Rangers continúan la tendencia del año: Nada de errores en la Serie Mundial

PHOENIX (AP) — El campocorto de los Diamondbacks Geraldo Perdomo dio un paso a la derecha, atrapó la bola de espalda y dando un giro lanzó al primera base Christian Walker, quien extendió su cuerpo para atrapar la esférica con un pequeño salto y aún así mantuvo el pie en la base para el primer out de la entrada.

Los D-backs y Rangers han estado increíbles en defensa toda la temporada.

Hasta ahora esa tendencia se ha mantenido en la Serie Mundial.

Ambos equipos se combinaron para no cometer ningún error en los dos primeros encuentros del Clásico de Otoño, algo que no había sucedido desde 2018. Pero eso no es casualidad. Los dos equipos cometieron la menor cantidad de errores de todas las Grandes Ligas durante la campaña regular, y tienen un total de ocho finalistas al Guante de Oro.

“Cuando la defensa juega un béisbol sin errores — fildeando y tirando, todas esas pequeñas cosas, es difícil tener una mala entrada”, admitió Walker. “Hay muchos outs que se tienen que hacer en un juego y te mantienes en posición de que sucedan".

El tercer juego de la Serie Mundial se realiza el lunes por la noche en Phoenix con la serie empatada 1-1. El abridor de Arizona será el novato derecho Brandon Pfaadt, mientras que Texas responderá con el veterano Max Scherzer.

Los Rangers tienen en sus filas a cinco finalistas al Guante de Oro, incluyendo el cátcher Jonah Heim, primera base Nathaniel Lowe, el segunda base Marcus Semien, el campocorto Corey Seager y el jardinero derecho cubano Adolis García, dueño de uno de los mejores brazos en las Grandes Ligas.

“El pitcheo va a tener buenos y malos momentos, el bateo igual, pero una cosa en la que nos podemos enfocar es en el juego defensivo diario”, indicó el mánager de los Rangers Bruce Bochy. “Estoy orgulloso de estos chicos. Tenemos cinco peloteros que fueron finalistas y un par, que yo creo, quedaron fuera, Josh Jung y (el dominicano Leody) Taveras. Ambos tuvieron un buen año defensivo”.

Los D-backs tienen en sus filas a tres finalistas — el cátcher venezolano Gabriel Moreno, el jardinero central Alek Thomas y Walker. Arizona no tiene un punto débil defensivamente debido a que todos al menos tienen una labor promedio en el resto de las posiciones, como el dominicano Perdomo.

Walker incluso tuvo un par de jugadas en el segundo juego que ayudaron a los Diamondbacks a ganar por 9-1. Heim bateó un rodado hacia la línea de primera base que picó en el diamante y rebotó descontrolado, pero Walker logró atraparla en el aire con la mano y lanzó hacia el pitcher Merrill Kelly para el out.

El mánager de los D-backs Torey Lovullo asegura que una buena defensa es parte de los fundamentos del equipo, que hace uso del dinamismo en los senderos para desgastar a sus rivales.

Arizona se robó cinco bases en los primeros dos juegos de la serie, incluyendo cuatro en el primer juego. En la postemporada suman 21 y están a tres del récord de los Rays de Tampa Bay en 2008.

“Mi filosofía es dirigir al equipo que tenemos y siempre va a ser un poco diferente”, admitió Lovullo. “Puede que un año tenga un equipo que pegue tres jonrones y gane de otra manera”.

“Pero en este caso particular tenemos un número de peloteros veloces a los que les encanta hacer bien las cosas”, remarcó.